11 сентября 2019, 19:36
Трое жителей Дагестана обвинены в призывах к экстремизму
Переданы в суды дела жителей Махачкалы, Каспийска и Буйнакска, обвиняемых в публикациях экстремистских комментариев в соцсетях, сообщила сегодня прокуратура.
По данным ведомства, в 2018 году трое жителей республики на страницах социальных сетей разместили текстовые комментарии, содержащие призывы к враждебным, насильственным действиям в отношении представителей определенной группы лиц.
Жители Дагестана обвиняются в публичных призывах к экстремистской деятельности с использованием сети Интернет (ч. 2 ст. 280 УК России). Уголовные дела направлены в суды для рассмотрения по существу, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте прокуратуры Дагестана.
"Кавказский узел" ранее писал, что 30 августа суд приговорил уроженца Дагестана к трем годам колонии общего режима за публикацию видео с призывами к терроризму и экстремизму.
"Уроженец Ставрополья получил два года колонии за посты в соцсети", "Житель Чечни осужден за финансирование терроризма", "Житель Дагестана обвинен в призывах к экстремизму".
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