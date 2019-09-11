Трое жителей Дагестана обвинены в призывах к экстремизму

11 сентября 2019, 19:36

Переданы в суды дела жителей Махачкалы, Каспийска и Буйнакска, обвиняемых в публикациях экстремистских комментариев в соцсетях, сообщила сегодня прокуратура.

По данным ведомства, в 2018 году трое жителей республики на страницах социальных сетей разместили текстовые комментарии, содержащие призывы к враждебным, насильственным действиям в отношении представителей определенной группы лиц.

Жители Дагестана обвиняются в публичных призывах к экстремистской деятельности с использованием сети Интернет (ч. 2 ст. 280 УК России). Уголовные дела направлены в суды для рассмотрения по существу, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте прокуратуры Дагестана.

"Кавказский узел" ранее писал, что 30 августа суд приговорил уроженца Дагестана к трем годам колонии общего режима за публикацию видео с призывами к терроризму и экстремизму.