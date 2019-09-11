11 сентября 2019, 19:36

Трое жителей Дагестана обвинены в призывах к экстремизму

Переданы в суды дела жителей Махачкалы, Каспийска и Буйнакска, обвиняемых в публикациях экстремистских комментариев в соцсетях, сообщила сегодня прокуратура.

По данным ведомства, в 2018 году трое жителей республики на страницах социальных сетей разместили текстовые комментарии, содержащие призывы к враждебным, насильственным действиям в отношении представителей определенной группы лиц.

Жители Дагестана обвиняются в публичных призывах к экстремистской деятельности с использованием сети Интернет (ч. 2 ст. 280 УК России). Уголовные дела направлены в суды для рассмотрения по существу, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте прокуратуры Дагестана.

"Кавказский узел" ранее писал, что 30 августа суд приговорил уроженца Дагестана к трем годам колонии общего режима за публикацию видео с призывами к терроризму и экстремизму.

Примечание:

"Уроженец Ставрополья получил два года колонии за посты в соцсети", "Житель Чечни осужден за финансирование терроризма", "Житель Дагестана обвинен в призывах к экстремизму".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

11 сентября 2019, 20:38

11 сентября 2019, 20:30

11 сентября 2019, 19:20

  • Итоги выборов в Волгоградской области утверждены вопреки жалобам на нарушения

    Кандидат на пост сельского главы в Волгоградской области не смогла добиться отмены итогов голосования на четырех участках. О махинациях, не позволивших ему победить, заявил и кандидат в областные депутаты Михаил Таранцов. Таблицы с итогами голосования в Волгограде свидетельствуют о подтасовках, считает наблюдатель Борис Пылин. Облизбирком счел, что существенных нарушений на выборах не было.

11 сентября 2019, 18:37

11 сентября 2019, 18:22

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи