30 августа 2019, 20:32

Уроженец Дагестана приговорен к колонии за видео в Сети

Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил сегодня 20-летнего уроженца Дагестана Арсена Сейтуева к трем годам колонии общего режима за публикацию видео с призывами к терроризму и экстремизму.

По версии следствия, в апреле 2018 году уроженец Дагестана разместил в сети Интернет видеоматериалы, содержащие призывы к террористической и экстремистской деятельности, а также оправдание терроризма (ч. 2 ст. 205.2 и ч. 2 ст. 280 УК России). Суд признал его виновным по этим статьям и приговорил к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Северо-Кавказского окружного военного суда.

Арсен Сейтуев признал свою вину, и дело рассматривалось в суде в особом порядке, в ходе одного заседания. Приговор в законную силу не вступил и в десятидневный срок может быть обжалован, проинформировали в пресс-службе суда.

"Кавказский узел" также писал, что суд в Ростове-на-Дону приговорил сегодня уроженца Ставрополья к двум годам колонии общего режима за призывающие к терроризму посты в социальной сети "ВКонтакте".

Примечание:

"Уроженец Ставрополья получил два года колонии за посты в соцсети", "Житель Чечни осужден за финансирование терроризма", "Житель Дагестана обвинен в призывах к экстремизму".

Автор: Валерий Люгаев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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