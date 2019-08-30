Уроженец Ставрополья получил два года колонии за посты в соцсети

30 августа 2019, 17:35

Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил сегодня уроженца станицы Ессентукской Ставропольского края Станислава Шаламова к двум годам колонии общего режима за призывающие к терроризму посты в социальной сети "Вконтакте".

По версии правоохранительных органов, 21-летний графический дизайнер Станислав Шаламов 1 июня 2018 года подготовил и разместил в социальной сети в группе, где он был администратором, оправдывающие терроризм комментарии. Затем, по данным следствия, обвиняемый сделал репост этих комментариев на своей странице "Вконтакте". Шаламов признал свою вину, и его дело рассматривалось судом в особом порядке.

Подсудимый признан виновным и приговорен к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Также Шаламову запрещено в течение двух лет создавать и администрировать сайты и группы в Интернете. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в десятидневный срок. Стороны обвинения и защиты воздержались от комментариев, передал корреспондент "Кавказского узла" из зала суда.