29 апреля 2020, 06:58
Ростовский губернатор пригрозил закрывать предприятия за нарушения санитарных норм
Губернатор Ростовской области Василий Голубев потребовал закрыть предприятия, которые не выполняют мероприятия по недопущению распространения коронавируса. Озвучены размеры доплат сотрудникам скорой помощи за работу с зараженными коронавирусом: врачи получат по 50 тысяч рублей, остальные сотрудники - по 25 тысяч рублей.
Как писал "Кавказский узел", в Ростовской области по данным на 28 апреля зафиксировано 64 новых случая заражения коронавирусом. При этом общее число зараженных составляет 778.
На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России. О динамике распространения вируса и принятых властями мерах сообщается в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".
На заседании оперативного штаба губернатор Ростовской области по ситуации с коронавирусом губернатор Василий Голубев потребовал ужесточить ответственность предприятий, которые нарушают предписания Роспотребнадзора о соблюдении мер против распространения коронавируса, пишет 28 апреля "Интерфакс".
Голубев, в частности, потребовал, чтобы главы муниципалитетов выяснили, есть ли такие предприятия, и в течение трех дней закрыли их. Руководитель регионального Роспотребнадзора Евгений Ковалев сообщил, что нарушения выявлены в деятельности крупной торговой сети, нескольких предприятий и заводов, а также некоторых тепло- и энергоснабжающих компаний области.
Начальник управления информационной политики правительства Ростовской области Сергей Тюрин озвучил размеры доплат, которые получат сотрудники скорой помощи, работающие с гражданами, зараженными коронавирусом. По его словам, врачи получат по 50 тысяч рублей, фельдшеры, медсестры и водители экипажей машин - по 25 тысяч рублей, сообщает "Дон-ТР".
На "Кавказском узле" опубликована справка "Врачи про коронавирус: что делать?" с советами специалистов о том, как избежать заражения. Номера телефонов для консультаций по коронавирусу собраны в материале "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина приводится в материале "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".
Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".