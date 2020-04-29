Ростовский губернатор пригрозил закрывать предприятия за нарушения санитарных норм

29 апреля 2020, 06:58

Губернатор Ростовской области Василий Голубев потребовал закрыть предприятия, которые не выполняют мероприятия по недопущению распространения коронавируса. Озвучены размеры доплат сотрудникам скорой помощи за работу с зараженными коронавирусом: врачи получат по 50 тысяч рублей, остальные сотрудники - по 25 тысяч рублей.

Как писал "Кавказский узел", в Ростовской области по данным на 28 апреля зафиксировано 64 новых случая заражения коронавирусом. При этом общее число зараженных составляет 778.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России. О динамике распространения вируса и принятых властями мерах сообщается в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

На заседании оперативного штаба губернатор Ростовской области по ситуации с коронавирусом губернатор Василий Голубев потребовал ужесточить ответственность предприятий, которые нарушают предписания Роспотребнадзора о соблюдении мер против распространения коронавируса, пишет 28 апреля "Интерфакс".

Голубев, в частности, потребовал, чтобы главы муниципалитетов выяснили, есть ли такие предприятия, и в течение трех дней закрыли их. Руководитель регионального Роспотребнадзора Евгений Ковалев сообщил, что нарушения выявлены в деятельности крупной торговой сети, нескольких предприятий и заводов, а также некоторых тепло- и энергоснабжающих компаний области.

Начальник управления информационной политики правительства Ростовской области Сергей Тюрин озвучил размеры доплат, которые получат сотрудники скорой помощи, работающие с гражданами, зараженными коронавирусом. По его словам, врачи получат по 50 тысяч рублей, фельдшеры, медсестры и водители экипажей машин - по 25 тысяч рублей, сообщает "Дон-ТР".

На "Кавказском узле" опубликована справка "Врачи про коронавирус: что делать?" с советами специалистов о том, как избежать заражения. Номера телефонов для консультаций по коронавирусу собраны в материале "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина приводится в материале "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".