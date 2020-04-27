Военнослужащие отработали перехват беспилотников на учениях в Чечне

27 апреля 2020, 06:01

Ранее " Кавказский узел " также писал, что 12 апреля в Ставропольском крае прошли учения подразделений радиационной, химической и биологической защиты ЮВО.

Перехват управления беспилотника проводился с целью изъятия информации и осуществлялся с помощью автоматизированных систем радиоэлектронной борьбы. В учениях использовались квадрокоптеры-разведчики.

В ходе учений военные отработали подавление бортовых комплексов навигации и управления беспилотной авиации условного противника, говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства обороны Российской Федерации.

На учениях, прошедших в Чечне, военные использовали системы радиоэлектронной борьбы для перехвата беспилотников и изъятия информации.

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