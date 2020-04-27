27 апреля 2020, 06:01
Военнослужащие отработали перехват беспилотников на учениях в Чечне
На учениях, прошедших в Чечне, военные использовали системы радиоэлектронной борьбы для перехвата беспилотников и изъятия информации.
Совместные учения подразделений радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны Южного военного округа прошли в Чечне 26 апреля.
В ходе учений военные отработали подавление бортовых комплексов навигации и управления беспилотной авиации условного противника, говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства обороны Российской Федерации.
Перехват управления беспилотника проводился с целью изъятия информации и осуществлялся с помощью автоматизированных систем радиоэлектронной борьбы. В учениях использовались квадрокоптеры-разведчики.
Ранее "Кавказский узел" также писал, что 12 апреля в Ставропольском крае прошли учения подразделений радиационной, химической и биологической защиты ЮВО.
"Маневры на юге России обозначили угрозы военных конфликтов у ее границ", "Учения мотострелков прошли в Чечне", "Более 3 тысяч военных приступили к учениям на Северном Кавказе".
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