Беспилотник на учениях в Чечне. Фото пресс-службы министерства обороны https://function.mil.ru/news_page/organizations/more.htm?id=12288946@egNews

27 апреля 2020, 06:01

Военнослужащие отработали перехват беспилотников на учениях в Чечне

На учениях, прошедших в Чечне, военные использовали системы радиоэлектронной борьбы для перехвата беспилотников и изъятия информации.

Совместные учения подразделений радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны Южного военного округа прошли в Чечне 26 апреля.

В ходе учений военные отработали подавление бортовых комплексов навигации и управления беспилотной авиации условного противника, говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства обороны Российской Федерации.

Перехват управления беспилотника проводился с целью изъятия информации и осуществлялся с помощью автоматизированных систем радиоэлектронной борьбы. В учениях использовались квадрокоптеры-разведчики.

Ранее "Кавказский узел" также писал, что 12 апреля в Ставропольском крае прошли учения подразделений радиационной, химической и биологической защиты ЮВО.

Примечание:

"Маневры на юге России обозначили угрозы военных конфликтов у ее границ", "Учения мотострелков прошли в Чечне", "Более 3 тысяч военных приступили к учениям на Северном Кавказе".

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