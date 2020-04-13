13 апреля 2020, 06:12
Войска химической и биологической защиты провели учения на Ставрополье
Подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа тренировались оказывать помощь военнослужащим после химического заражения и эвакуировать их вертолетами.
Как писал "Кавказский узел", 4 апреля в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Чечне, а также в Южной Осетии специалисты радиационной, химической и биологической защиты начали учения на фоне распространения коронавируса на юге России.
Подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа провели 12 апреля учения в Ставропольском крае, пишет сегодня, 13 апреля "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу округа.
В ходе учений была проведена специальная обработка военнослужащих после условного химического заражения, после чего они были эвакуированы вертолетами армейской авиации Ми-8АМТШ "Терминатор". Для вывода войск из зоны условного заражения использовались термодымовые машины ТДА-3, которые покрыли аэрозольной завесой площадь более трех тысяч квадратных километров.
Военнослужащие также провели разведку местности с применением разведывательных химических машин РХМ-6 и осуществили забор проб грунта для проведения дозиметрического и химического контроля на пути следования колонн танков и бронетранспортеров.
Материалы о распространении коронавируса "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ". О том, какое наказание за заражение коронавирусом предусмотрено в разных странах, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина". Информацию о том, что нужно знать каждому, чтобы противостоять вирусу, не заразить других и легче перенести заболевание, "Кавказский узел" собрал в справке "Врачи про коронавирус: что делать?". "Кавказским узлом" также опубликована справка "Коронавирус. Горячие линии", в которой можно найти номера телефонов для консультационной помощи.