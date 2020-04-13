Войска химической и биологической защиты провели учения на Ставрополье

13 апреля 2020, 06:12

Подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа тренировались оказывать помощь военнослужащим после химического заражения и эвакуировать их вертолетами.

Как писал "Кавказский узел", 4 апреля в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Чечне, а также в Южной Осетии специалисты радиационной, химической и биологической защиты начали учения на фоне распространения коронавируса на юге России.

Подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа провели 12 апреля учения в Ставропольском крае, пишет сегодня, 13 апреля "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу округа.

В ходе учений была проведена специальная обработка военнослужащих после условного химического заражения, после чего они были эвакуированы вертолетами армейской авиации Ми-8АМТШ "Терминатор". Для вывода войск из зоны условного заражения использовались термодымовые машины ТДА-3, которые покрыли аэрозольной завесой площадь более трех тысяч квадратных километров.

Военнослужащие также провели разведку местности с применением разведывательных химических машин РХМ-6 и осуществили забор проб грунта для проведения дозиметрического и химического контроля на пути следования колонн танков и бронетранспортеров.