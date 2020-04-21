Дело об избиении ребенка на Кубани вызвало у следствия вопросы к службе опеки

21 апреля 2020, 15:27

Жительница Новороссийска заподозрена в истязании шестилетнего сына, он направлен в реабилитационный центр. Следком и прокуратура начали проверку работы органов опеки.

По данным следствия, квартира, в которой жил ребенок, была затоплена водой из-за незакрытого крана. 15 апреля соседи пожаловались правоохранителям, и те, прибыв на место, обнаружили в квартире избитого шестилетнего мальчика. Его 33-летней матери дома не было. Следователи полагают, что мать систематически истязала ребенка и оставила его одного на долгое время.

В связи с широким общественным резонансом было в кратчайшие сроки возбуждено уголовное дело по статье "Истязание несовершеннолетнего", которая предполагает до семи лет заключения. "В ходе следствия будет дана объективная правовая оценка контрольным органам, а также изучены условия жизни и воспитания малолетнего", - отмечается в сообщении от 20 апреля на сайте кубанского управления Следкома.

Эта семья не состояла на учете, мать ребенка - сирота, сообщила прокуратура Краснодарского края. Ведомство начало проверку, в ходе которой "будет дана оценка полноте принимаемых правоохранительными и иными уполномоченными органами мер по предупреждению преступлений в отношении детей", говорится в публикации на сайте ведомства от 20 апреля.

Дело прокомментировала и уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова. "Сколько времени длились эти пытки над ребенком? Знали ли об этом специалисты соответствующих инстанций? Эти, как и многие другие вопросы, предстоит выяснить следствию", - приводятся ее слова в публикации РИА "Новости" от 20 апреля.

Ребенок направлен в реабилитационный центр

Мальчик был госпитализирован, сегодня его должны перевести в реабилитационный центр, где с ним начнут работать специалисты, в первую очередь психологи, сообщило сегодня РИА "Новости". Детский омбудсмен Кубани Татьяна Ковалева рекомендовала органам опеки подать иск об ограничении жительницы Новороссийска в родительских правах, говорится в публикации.

Ребенок не ходил в детский сад, сообщил начальник городского управления по делам несовершеннолетних Евгений Титков. "[Мать] работала на местной овощной базе, при этом ребенок детский сад не посещал", – привела 20 апреля слова Титкова новороссийская "Наша газета".

На видео, опубликованном изданием в соцсети "Одноклассники", заснята затопленная ванная комната. В соседней комнате, на полу которой разбросаны вещи, находится ребенок в синяках и ссадинах.

По словам одной из соседок, дверь в затопленную квартиру открыла сама мать мальчика. Она прошла на кухню, не обратив внимания на ребенка и даже не закрыв воду. "[Мальчик] побитый, покусанный. У него были покусаны плечи... <...> Открыт был кипяток, все было в пару. Вода в коридоре, ванной, кухне, до комнаты вода не добралась. Ребенок закрылся в комнате. У них однокомнатная квартира", - процитировал сегодня на своем сайте рассказ соседки телеканал "360".

Женщина отметила, что ребенок был в грязной одежде, немытый. "Он ложку не держал. Не умеет или боялся. Ложку так и не взял, руками хотел кушать. Не смог взять кружку. То ли болит все, то ли не умеет. Он пил чай из бутылочки", - рассказала она о шестилетнем мальчике.

Мальчик из Новороссийска стал очередной жертвой домашнего насилия на юге России

Одним из наиболее резонансных случаев насилия над детьми в регионах юга России стала судьба девочки из Ингушетии, которой ампутировали руку после систематических избиений в приемной семье. Ее родная тетя обвинена в умышленном причинении опасного для жизни вреда здоровью. Мать девочки рассказала, что ребенка у нее отобрал муж после развода, и ей не давали видеться с дочерью. В конце декабря 2019 года девочку выписали из московской клиники. Ребенок живет с родной матерью. Власти Ингушетии заявили, что решают вопрос о предоставлении жилья этой малообеспеченной семье.

В феврале суд в Дагестане приговорил к 11 годам колонии жительницу Кизилюртовского района, которая, по версии следствия, не желала воспитывать шестилетнюю дочь и утопила ее.

Ранее, в марте 2019 года, 16-летний мальчик, который живет в Избербаше со своей мамой, 12-летней сестрой и 14-летним братом, через соцсеть попросил лишить свою мать родительских прав, объяснив, что она не занимается воспитанием детей, ведет асоциальный образ жизни и избивает их. Следствие занялось проверкой его жалобы. Мальчик воспитывался в благополучной семье, заявила детский омбудсмен Дагестана.

В июле 2017 года суд приговорил к двум годам колонии-поселения жительницу Шали за то, что она из неприязни к дочери своего мужа прижгла ей бедра раскаленным ножом. Местные жители сочли приговор слишком мягким.