06 февраля 2020, 20:06

Жительница Дагестана осуждена за убийство малолетней дочери

Суд приговорил к 11 годам колонии жительницу Кизилюртовского района, которая, по версии следствия, не желала воспитывать шестилетнюю дочь и утопила ее.

Как сообщал "Кавказский узел", в сентябре 2018 года в Чонтауле было найдено тело шестилетней девочки, которая пропала за три дня до этого. По подозрению в убийстве девочки арестовали ее мать. Подозреваемая не состояла на учете у психиатра, но эта семья была неблагополучной - другого своего ребенка женщина отдала под опеку бабушки, сообщило следствие.

Суд назначил обвиняемой 11 лет колонии общего режима по статье "Убийство малолетнего", сообщило сегодня на своем сайте Управление Следкома по Дагестану. Дата вынесения приговора и название суда в сообщении не уточняются.

27-летняя жительница Чонтаула отвела свою дочь к пойме реки, протекающей недалеко от ее частного дома, "погрузила ее в воду и удерживала там, пока не убедилась, что ребенок утонул", полагает следствие. Мотивом убийство дочери было "нежелание заниматься ее воспитанием и развитием", говорится в сообщении.

Примечание:

"Житель Дагестана объяснил убийство двух знакомых бытовой ссорой", "Участники встречи в Москве указали на ухудшение положения женщин на Кавказе", "Руководство приюта в Махачкале озвучило свою версию конфликта с подопечными".

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