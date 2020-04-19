Уроженка Дагестана организовала сбор помощи московским врачам

19 апреля 2020, 13:18

Патимат Муртазалиева создала платформу "Взаимопомощь 24", через которую собираются деньги на горячее питание медицинских работников коронавирусных стационаров в Москве.

Сообщение о работе платформы "Взаимопомощь 24" пришло на sms-сервис "Кавказского узла" 19 апреля. "На собранные средства врачи трех московских больниц, всего 720 человек, обеспечиваются горячим питанием", - написал автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

С помощью платформы "Взаимопомощь 24" проводится сбор денег на питание врачей Центра мозга, Российского геронтологического центра, Центральной клинической больницы РАН, сообщила 18 апреля на свой странице в Facebook Патимат Муртазалиева.

"Сейчас нам очень нужна ваша помощь. Я уверена, что мы вместе сможем собрать за два дня 150 000 рублей на обеспечение питанием 250 врачей Российского геронтологического НКЦ при Пирогова", - говорит она на видео, которым сопровождается публикация. Муртазалиева уточняет, что является создательницей платформы.

Врачи получают сбалансированную еду в формате трехразового и двухразового питания, в зависимости от графика работы. Меню каждой больницы согласовывалось с врачом-диетологом, отметила Муртазалиева в публикации на своей странице в Facebook от 14 апреля.

На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных в регионах юга России и странах Южного Кавказа. О том, что такое коронавирус, и как она распространяется на юге России и на Южном Кавазе, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Патимат Муртазалиева - уроженка дагестанского города Тлярош, указано на ее странице в соцсети. На сайте "Взаимопомощи 24" сообщается, что она отвечает за коммуникацию с больницами и штабами и занимается фаундразингом, то есть организует сбор пожертвований.

По данным на 13.18 мск 19 апреля, собраны 461700 рублей, врачам доставлены 2799 порций еды, указано на сайте "Взаимопомощь 24". Врачи получают горячую еду на рабочем месте, отмечается на сайте.

"Как мы видим на примере других стран, уже прошедших пик эпидемии, период борьбы с коронавирусом может затянуться на несколько месяцев. Каждый день сотрудники наших больниц <...> будут проводить долгие часы в палатах и реанимации, спасая жизни наших близких. От их самочувствия будет зависеть качество и количество оказанной помощи. Медики должны иметь возможность получать полноценное и сбалансированное питание в течение рабочего дня. И мы хотим им эту возможность предоставить", - указали авторы проекта.

На сайте также сказано, что собранные деньги тратятся на заказ еды в местных кафе и ресторанах, то есть параллельно оказывается поддержка малому бизнесу. "Сотрудники пищевой индустрии сохранят работу и продолжат получать зарплату", - пояснили авторы проекта. Они сообщили, что команда "Взаимопомощи 24" состоит из добровольцев, а поставщики еды производят ее по себестоимости и за свой счет покрывают логистические расходы.

Информацию о том, что нужно знать каждому, чтобы противостоять вирусу, не заразить других и легче перенести заболевание, "Кавказский узел" собрал в справке " Врачи про коронавирус: что делать? ". Информация о штрафах, предусмотренных за нарушение режима карантина в разных странах мира, собрана в материале "Сколько стоит побег из карантина". "Кавказским узлом" опубликована справка "Коронавирус. Горячие линии ", в которой можно найти номера телефонов для консультационной помощи в отношении коронавируса.

Отметим, что 16 апреля мэр Москвы Сергей Собянин поручил предоставить медработникам коронавирусных стационаров бесплатное проживание в расположенных поблизости гостиницах. Их должны обеспечивать завтраками и ужинами, оплачивать проезд на такси до больницы и обратно в гостиницу. Эти меры введены для того, чтобы оградить от риска заражения семьи медработников и снизить риск распространения инфекции в транспорте, информировал в тот же день "Интерфакс". "Кавказский узел" пока не может проверить, насколько исполняется это поручение, в частности о питании, в отношении врачей больниц, которым помогает "Взаимопомощь 24".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 1 апреля в Ингушетии активисты фонда "Тешам" передали в больницу маски, противочумные костюмы и другие необходимые при работе с пациентами средства защиты для медработников, закупленные на собранные деньги. Местные жители приняли активное участие в акции, рассказали сотрудники фонда.

Угроза эпидемии вызвала к жизни традицию самоорганизации кавказского общества, люди активно помогают друг другу бороться с общей проблемой, констатировали опрошенные "Кавказским узлом" ученые и активисты.