Экономисты поспорили о необходимости внешней помощи Грузии

17 апреля 2020, 06:33

Финансовая помощь Грузии необходима, считает доктор экономических наук Михаил Токмазишвили. Грузия может обойтись своими силами, если проведет реформы, считает президент «Новой экономической школы» Паата Шешелидзе. Международная финансовая помощь в два млрд долларов, о которой была заявлено недавно, не окажет большого эффекта на экономику Грузии из-за нерациональной экономической политики властей, считает Демур Гиорхелидзе.

Как сообщал «Кавказский узел», из-за пандемии коронавируса бизнес Грузии массово терпит убытки, власти выделили два миллиарда лари (порядка 609 млн 557 тысяч долларов) на поддержку экономики.

С 21 марта в Грузии действует чрезвычайное положение, с 31 марта введен комендантский час. С 15 апреля был закрыт въезд и выезд в крупнейшие города страны, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных на юге России и Южном Кавказе.

Правительство Грузии договорилось с международными донорами о предоставлении финансовой помощи для развития страны в посткризисный период. В частности, Международный валютный фонд (МВФ) предоставит 447 миллионов долларов, а Евросоюз, Азиатский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития и Агентство развития Франции в совокупности 1,5 миллиарда долларов. «Это бюджетная помощь, которая будет направлена на конкретные проекты», – сказал 14 апреля премьер-министр Грузии Георгий Гахария в эфире грузинского «Первого канала».

Грузинские экономисты разошлись во мнении о необходимости финансовой помощи Грузии от международного сообщества и о том, сможет ли страна своими силами преодолеть экономический кризис.

Ранее Грузия получала от международного сообщества миллиарды долларов, а результата от этого не было, считает экономист Демур Гиорхелидзе. По его словам, Грузия испытывает проблемы с экономикой из-за того, что все существующие ресурсы используются всего на четверть «Главная проблема – это нерациональная экономическая политика», – сказал Гиорхелидзе корреспонденту «Кавказского узла».

Приоритетом в экономике были туризм и «сомнительные драйверы». Приоритет в сфере туризма – стратегическая ошибка и необходимо задействовать сферы для выправления экономической ситуации – перерабатывающие производства, для которых у страны есть возможности, развитие сельского хозяйства. К примеру, Нидерланды получают от сельского хозяйства доход в размере 100 миллиардов евро, но в мире эту страну никто не расценивает как сельскохозяйственную. «А Грузии ничего не надо производить: от туризма получим деньги и мы хорошо заживем», – сыронизировал Гиорхелидзе.

Финансовая помощь для сдерживания спада экономики Грузии из-за пандемии необходима. «У Грузии нет такого количества накоплений, чтобы мы смогли в кротчайшее время выйти из этой ситуации», – сказал корреспонденту «Кавказского узла» доктор экономических наук Михаил Токмазишвили.

Грузия сможет обойтись своими силами, если правительство проведет реформы, изменит структуру экономики и подход ко внешней политике. «Правительство не готово к проведению реформ и поэтому идет проторенной дорогой – получает кредит и продолжает делать то, что делало. Аналогичная ситуация была в 2008 году, когда во время пятидневной войны, Грузия получила помощь от международного сообщества и перестала проводить реформы», – сказал корреспонденту «Кавказского узла» президент «Новой экономической школы» Паата Шешелидзе.

Экономический кризис не зависит от приоритетных сфер, поскольку страна закрыла свои границы, закрыты производства, граждане, работающие за рубежом, перестали оказывать материальную помощь своим родным. Шешелидзе считает, что есть вопросы, которые Грузия может решить самостоятельно для исправления экономической ситуации и должна это сделать быстро – разрешить людям работать, так как это возможно в текущей ситуации, упразднить много регуляций, включая систему налогообложения.