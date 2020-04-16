До 15 возросло число смертей от коронавируса в Азербайджане

16 апреля 2020, 18:14

Два человека за сутки скончались от коронавирусной инфекции в Азербайджане, и общее число смертей достигло 15 из 1283 заболевших. Состояние 28 пациентов остается тяжелым, сообщил сегодня оперштаб.

Как писал "Кавказский узел", 15 апреля были зафиксированы 56 новых случаев заражения, 53 человека выписаны из больниц. Общее число инфицированных коронавирусом в Азербайджане возросло до 1253, 13 человек скончались.

С 24 марта в Азербайджане действует режим карантина. Людям старше 65 лет, которые не имеют трудовых контрактов, запрещено выходить на улицу, остальным разрешено покидать дома в особо оговоренных случаях, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных на юге России и Южном Кавказе на основании данных Роспотребнадзора и университета Джонса Хопкинса.

30 новых случаев заражения коронавирусом подтверждены в Азербайджане. За сутки два человека скончались, общее число умерших достигло 15. Оба умерших имели хронические болезни - лимфолейкоз и сердечную недостаточность, сообщил сегодня оперштаб при кабинете министров Азербайджана. Общее число инфицированных достигло 1283. За сутки выздоровели 56 человек, общее число вылечившихся достигло 460, перевел корреспондент "Кавказского узла" сообщение оперштаба.

В больницах остаются 808 человек. Состояние 28 из них тяжелое, 33 – средней тяжести, остальных – стабильное. Всего было проведено 75 397 тестовых исследований, говорится в сообщении оперштаба.

Это третий случай, когда зафиксирована положительная разница между числом вылечившихся и зараженных за сутки. 12 апреля был зафиксирован первый случай, когда число вылечившихся за сутки превысило число новых случаев заражения, а 14 апреля второй. На изменение динамики обратил внимание блогер "Ветер с Апшерона".

Советы специалистов, как не допустить заражения, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу приведены в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина в разных странах мира опубликована в справке "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ"