Глава Махачкалинской епархии призвал верующих не ходить в церковь на Пасху

15 апреля 2020, 11:30

Архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам обратился к православным Чечни, Дагестана и Ингушетии с призывом не посещать на Пасху церковь. Из-за пандемии служба в храмах пройдет только при участии священников, а верующим будет доступна видеотрансляция, сообщил глава епархии.

Как сообщал «Кавказский узел», представитель Элистинской и Калмыцкой епархии Анатолий Скляров призвал жителей республики не ходить на Пасху на кладбища из-за коронавируса, посещение в регионе храмов для посетителей в связи с пандемией временно запрещено. С аналогичном призывом к верующим выступил глава Минздрава Калмыкии Юрий Кикенов.

Советы специалистов о том, как избежать заражения, "Кавказский узел" опубликовал в справочном материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в материале "Кавказского узла" "Коронавирус. Горячие линии", а с информацией о штрафах за нарушение карантина можно ознакомиться в справке "Сколько стоит побег из карантина".

Махачкалинская епархия призвала православных христиан Чечни, Дагестана и Ингушетии не посещать церкви на Пасху. «Православные жители Республики Дагестан, Чеченской Республики и Республики Ингушетия. Ради пастырской заботы о жизни и здоровье людей, а также в ответ на запрос санитарных властей республики, с болью в сердце призываю православных христиан воздержаться от посещения храмов Махачкалинской епархии и пребывать в своих жилищах, совершая домашнюю молитву, а также участвуя в богослужениях посредством прямых трансляций», – процитировало 15 апреля агентство ТАСС обращение архиепископа Махачкалинского и Грозненского Варлаама.

Богослужения в храмах с 15 апреля будут проводиться при участии священнослужителей, в то время как для прихожан будет доступна видеотрансляция, сказано в публикации размещенной 15 апреля на странице Махачкалинской епархии в Instagram. «Прошу вас с пониманием отнестись к требованиям санитарно-эпидемиологических служб, оставаться дома, помня, что временные ограничения на пребывание в храме не лишают нас возможности приобщаться день за днем к великим событиям Страстей и Воскресения Господа нашего через чтение Священного Писания, через соучастие в богослужениях при их трансляции, через домашнее чтение богослужебных последований», – приведены в публикации слова архиепископа Махачкалинского и Грозненского Варлаама.

Верующие смогут самостоятельно освятить праздничные куличи, пасхи, яйца и прочую пасхальную снедь трижды пропев молитву и окропив съестное священной водой, сказано в публикации.

Ранее муфтий Дагестана из-за пандемии призвал мусульман не посещать мечети. В пятницу, 10 апреля, верующие Дагестана Кабардино-Балкарии и Чечни провели пятничную молитву дома, поскольку мечети были закрыты на карантин по коронавирусу. Некоторые из верующих посетовали, что им приходится нарушать предписание об обязательной коллективной молитве.

Духовное управление мусульман России в связи с распространением коронавирусной инфекции еще 16 марта рекомендовало сократить продолжительность пятничной молитвы в мечетях и ввести ограничения на их посещение. Муфтияты ряда регионов последовали рекомендации, но в Чечне ограничились призывами соблюдать гигиену. Только после того, как в Чечне был подтвержден первый случай заражения коронавирусом, муфтий Салах Межиев призвал пожилых и больных людей воздержаться от посещения пятничных молитв. При этом коллективные богослужения были отменены только с 3 апреля.

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