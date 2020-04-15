США и Евросоюз раскритиковали власти Грузии за приговор Окруашвили

15 апреля 2020, 08:08

Соглашение между властями Грузии и оппозицией о системе проведения парламентских выборов, которое также подразумевает освобождение политзаключенных, находится под угрозой из-за приговора бывшему министру обороны Ираклию Окруашвили, говорится в заявлениях посольств США и Евросоюза. Оппозиция Грузии сообщила, что прекращает сотрудничество с властями.

Как писал "Кавказский узел", 13 апреля суд признал бывшего министра обороны Грузии виновным в участии в беспорядках на акции протеста в Тбилиси 20-21 июня 2019 года и приговорил к пяти годам лишения свободы.

Во время заседания Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) 20 июня 2019 года в Тбилиси депутат Госдумы России Гаврилов занял место спикера грузинского парламента. Это вызвало протест оппозиционных фракций. Вечером 20 июня парламент окружили тысячи возмущенных людей, возникли столкновения с полицией. 305 человек были задержаны. 25 июля 2019 года Ираклий Окруашвили и еще четыре человека были задержаны по делу о массовом насилии во время протестов. По данным МВД, 20 июня 2019 года Окруашвили призывал участников акции силой ворваться в здание парламента и сам предпринимал такие попытки, говорится в материале "Кавказского узла" "Главное о протестах в Грузии - 2019".

Представители оппозиции заявили, что прекращают любое сотрудничество с властями после вынесения приговора Ираклию Окруашвили, который, по их словам, является политическим.

«Мы не будем сотрудничать с властью, пока не будут освобождены политзаключенные», - заявил 14 апреля корреспонденту "Кавказского узла" лидер фракции "Единого национального движения" в парламенте Грузии Роман Гоциридзе.

По мнению одного из лидеров "Единого национального движения" Ники Мелии, глава "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили использует ситуацию с эпидемией коронавируса в своих целях.

"Иванишвили расторг договоренность, достигнутую с нами, оппозицией", - написал он на своей странице в соцсети Facebook.

Власти Грузии и представители оппозиции 8 марта на встрече с участием иностранных дипломатов договорились о системе проведения парламентских выборов. Согласно договоренности, только 30 депутатов парламента Грузии изберутся осенью 2020 года по мажоритарной системе, а остальные 120 будут избраны по партийным спискам. При этом, по словам представителей оппозиции, соглашение подразумевает не только избирательную систему, но и обещание освободить политзаключенных, а также прекратить их судебное преследование.

"Ни «Национальное движение», ни какая-либо из оппозиционных партий, ни беспартийные депутаты от оппозиции не имеют морального права поддерживать какие-либо конституционные изменения", - написал Мелия, чью публикацию перевела корреспондент "Кавказского узла". Он также добавил, что приговор Окруашвили, по сути, означает приговор всем участникам митинга 20-21 июня.

"Решение в отношении Окруашвили показывает, что правительство, похоже, не собирается выполнять соглашения, подписанные с оппозицией", - заявила в эфире "Рустави 2" представитель ЕНД Тина Бокучава, которая не исключила, что оппозиция вовсе прекратит какие-либо переговоры с властями.

Обеспокоенность в связи с приговором Окруашвили выразило 14 апреля посольство США в Грузии. «Время и обстоятельства ареста Ираклия Окруашвили вызывают обеспокоенность в связи политическим вмешательством и избирательным применением правосудия. Дело (Окруашвили) бросает тень на беспристрастное применение правосудия и вызывает озабоченность, которая должна была развеяна. Мы настоятельно призываем всех подписавших поддержать букву и дух соглашения от 8 марта», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Раскритиковал приговор Окруашвили и посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель. По его словам, обстоятельства дела "не способствуют построению доверительных отношений вокруг межпартийного соглашения, которого достигли все основные партии 8 марта и порождают вопросы в связи с действиями после событий июня 2019 года.

По его мнению, в Грузии из-за приговора Окруашвили повышает риск "политической поляризации" в стране. Комментарий Харцеля распространило посольство Евросоюза.

Напомним также, что в отношении Ираклия Окруашвили возбуждено дело о попытке скрыть обстоятельства гибели Буты (Амирана) Робакидзе, который был убит сотрудниками правоохранительных органов в ноябре 2004 года в центре Тбилиси. Позднее было доказано, что это дело сфабриковано, а полицейский признался в том, что убил безоружного человека "случайно, по неосторожности". В итоге стрелявшего осудили на четыре года лишения свободы "за неосторожное обращение с оружием". После прихода к власти коалиции "Грузинская мечта" главная прокуратура возобновила расследование дела. 19 декабря пятеро обвиняемых по делу об убийстве Робакидзе, бывшие сотрудники МВД Грузии, были признаны виновными в злоупотреблении полномочиями. Четверо из них были приговорены к лишению свободы, один получил условный срок и штраф.

О намерении обжаловать приговор Окруашвили заявили и представители прокуратуры Грузии, и его защитники. По мнению адвокатов, которое они высказали в интервью "Мтавари Архи", прямых доказательств вины Окруашвили нет, а дело против него является политическим.