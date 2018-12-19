Офицеры МВД времен Саакашвили признаны виновными по делу об убийстве

19 декабря 2018, 07:37

Пятеро обвиняемых по делу об убийстве Буты Робакидзе, бывшие сотрудники МВД Грузии, признаны виновными в злоупотреблении полномочиями. Четверо из них приговорены к лишению свободы, пятый осужденный Заза Бакрадзе получил условный срок и штраф. Он признал свою вину и заключил сделку со следствием.

Как писал "Кавказский узел", убийство Амирана (Буты) Робакидзе в 2004 году вызвало широкий резонанс в Грузии, оппозиция причислила это дело к числу "фальсифицированных властями дел". После прихода к власти коалиции "Грузинская мечта" Главной прокуратурой было возобновлено расследование дела. В тбилисском аэропорту 28 февраля 2018 года задержали одного из обвиняемых, бывшего начальника криминальной полиции Зазу Бакрадзе.

19-летний Амиран Робакидзе был застрелен полицейским в ночь на 24 ноября 2004 года в центре Тбилиси после того, как патруль остановил машину для обыска молодых людей, показавшимися подозрительными. Позднее было доказано, что это дело сфабриковано, а полицейский признался в том, что убил безоружного человека "случайно, по неосторожности". В итоге стрелявшего осудили на четыре года лишения свободы "за неосторожное обращение с оружием".

Подозреваемыми по делу об убийстве Амирана (Буты) Робакидзе проходили бывший начальник криминальной полиции Главного управления Тбилиси Заза Бакрадзе, руководитель пресс-службы министерства Гурам Донадзе, бывший начальник полиции тбилисского района Дидубе-Чугурети Ираклий Пирцхалава, бывший начальник Главного управления МВД Грузии Зураб Микадзе, бывший начальник третьего отделения Управления полиции Дидубе-Чугурети Александр Гвазава и начальник Управления полиции Ваке-Сабуртало Давид Иашвили.

Еще одним фигурантом дела был Александр Гвазава, однако в октябре 2017 года он скончался и уголовное дело против него было закрыто, сообщает "Тбилисская неделя".

Тбилисский городской суд вынес решение по делу 18 декабря. После объявления приговора Гурам Донадзе, Зураб Микадзе и Давид Иашвили были арестованы в зале судебных заседаний. Еще один бывший сотрудник МВД Ираклий Пирцхалава, осужденный вместе с ними, уже отбывает наказание по другому делу.

Ираклий Пирцхалава признан виновным по статье 332 УК Грузии (злоупотребление служебными полномочиями. - Прим. "Кавказского узла") и ему определен срок лишения свободы 5 лет и 3 месяца. Гурам Донадзе признан виновным по той же статье и получил такой же срок заключения, как и Давид Иашвили и Зураб Микадзе.

Бакрадзе был единственным из обвиняемых, кто признался в совершении преступления. Он заявил, что на место убийства оружие было принесено, и что он тоже участвовал в этом. С Бакрадзе было оформлено процессуальное соглашение, на основании которого суд присудил ему 4 года и 6 месяцев условно и штраф в размере 5 тысяч лари, информирует "Грузия Online".

Во время объявления приговора один из присутствовавших на процессе бросил в прокурора Давида Непаридзе зажигалку, которая попала ему в лоб. Нарушитель был задержан службой приставов во дворе суда, сотрудники полиции доставили его в ближайшее отделение. Задержанному грозит до двух лет лишения свободы за неуважение к суду, сообщает "Спутник-Грузия".

Также в зале и в коридоре суда произошла стычка представителей семей обвиненных с Зазой Бакрадзе, который получил условный срок благодаря соглашению со следствием, сообщает newstbilisi.info.