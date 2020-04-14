Прокуратура вступилась за оштрафованных в условиях карантина туапсинцев

14 апреля 2020, 07:33

Суд оштрафовал двух жителей Туапсинского района за нарушение карантинных мер, которые вступили в силу после их задержания, считает прокуратура. Жители кубанских сел, где имеется дефицит лекарств, вынуждены нарушать введенные ограничения, отметила юрист.

Как писал "Кавказский узел", Туапсинский райсуд признал двух местных жителей виновными в нарушении карантина и наложил на них административный штраф в размере 15 тысяч рублей. На судебное заседание, состоявшееся 5 апреля, не были допущены ни обвиняемые, ни их защита. Полиция составила админпротоколы на Дениса Денисова и Акопа Авджяна 2 апреля, а спецпропуска, без которых запрещено передвигаться по Краснодарскому краю, были введены в оборот 3 апреля, отметил активист Евгений Витишко. Горожане сочли штрафы туапсинцам слишком великими, а ограничения - жесткими.

4 апреля выдача спецпропусков на передвижение во время карантина привела к очередям по всему Краснодарскому краю. Такие скопления людей грозят массовым заражением, указали пользователи соцсетей. Власти призывали получать пропуска дистанционно. В Туапсе более сотни человек "штурмовали" отдел ГО и ЧС районной администрации, чтобы получить пропуск, сообщил пользователь "ВКонтакте" Валерий Хот.

Прокуратура указала на нарушения суда

Туапсинская прокуратура вынесла протест на решение Туапсинского горсуда, оштрафовавшего Дениса Денисова и Акопа Авджяна за нарушение режима карантина. Прокуратура настаивает, что судья Сергей Еременко применил нормы закона, не вступившие силу на момент составления протоколов.

«Норма постановления губернатора Краснодарского края № 189 от 1 апреля, указанная судом в мотивировочной части решения, не вступила в силу на момент составления сотрудником ОМВД России по Туапсинскому району протокола об административном правонарушении по статье о нарушении законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ч.2 ст. 6.3 КоАП России)», – говорится в тексте протеста, копия которого имеется враспоряжении «Кавказского узла».

Согласно пункту 3 постановления главы Краснодарского края №189 от 1 апреля, изменения в ограничительные мероприятия, введенные на территории региона, вступают в силу с 0.00 мск 3 апреля. В частности, постановление ввело необходимость спецпропусков для передвижения по территории региона на время карантина.

В протесте прокуратуры также говорится, что оспариваемое судебное решение вынесено «в отсутствии события административного правонарушения, виновности лица и при наличии обстоятельств, исключающих производство по делу об административном правонарушении».

Прокуратура требует отменить решение Туапсинского горсуда и вернуть дело на новое рассмотрение в тот же суд, говорится в протесте ведомства от 10 апреля.

Защитник назвал протест прокуратуры уникальным событием

Общественный защитник Денисова и Авджяна Евгений Витишко поддержал протест прокуратуры. По словам юриста, 2 апреля, когда были составлены административные протоколы на Денисова и Авджяна, глава Краснодарского края только подписал свое постановление, а в силе оно вступило позже.

"Это уникальное событие: я не слышал, чтобы прокуратура подавала протест и тем более так быстро, всего через пять дней после вынесения решения суда, что для меня очень необычно", - сообщил корреспонденту «Кавказского узла» Витишко.

Он отметил, что прокуратура имеет право подавать протест до судебного заседания на конкретный административный протокол и после вынесения судебного решения. "Если решение уже вынесено, дело должны вернуть на новое рассмотрение. В своем протесте прокуратура доказывает, что нет основания для административного наказания, поэтому возврат в суд первой инстанции - это такая формализованная основа административного кодекса, и в этой части, если замечания судом будут учтены, то суд вправе отменить решение полностью", - отметил Витишко, добавив, что ему неизвестно, когда дело будет возвращено в суд первой инстанции.

Юрист также сообщил, что решил обжаловать решение Туапсинского суда по административному делу Денисова и Авджяна в краевой апелляционной инстанции, но по другим основаниям. "В судебное заседание не пустили ни самих подсудимых, ни их общественного защитника. Кроме того, я планирую доказать в апелляционном суде, что в законодательных актах не прописан порядок действия людей в определенных жизненных ситуациях (в условиях карантина. – Прим. «Кавказского узла»), в том числе то, что поездки в аптеку за редкими лекарствами не запрещены", - отметил Витишко.

Оштрафованный вышел из дома, чтобы купить заказанные лекарства в аптеке

Акоп Авджян не признает себя виновным в нарушении режима карантина. По словам жителя Туапсинского района, он и его семья соблюдали режим самоизоляции: его жена заказала для себя необходимые лекарства через аптечный сервис в интернете, поскольку таких препаратов нет в аптеке поселка Дедеркой, где они живут.

"Доставили лекарства в аптеку Туапсе, я знал, что разрешено ходить в аптеки, поэтому поехал за лекарствами, которые были заказаны еще в марте. В аптеке я взял квитанцию о приобретении лекарств на сумму 7 тысяч рублей, которую предполагал показать в суде, но на суд меня не пустили", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Авджян.

По данным на 13 апреля, число случаев заражения коронавирусом на Кубани достигло 210, состояние шести заболевших тяжелое. Жителям Краснодарского края запрещено покидать свои дома, передвижение на личном автотранспорте возможно в исключительных случаях на основании спецразрешений. Власти края подчеркнули, что это карантин, а не режим самоизоляции, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Жителям кубанских сел в условиях карантина приходится нарушать законодательство

В связи с эпидимией вскрылась "порочность" законодательства России о чрезвычайных ситуациях, чрезвычайном положении и карантине, считает краснодарский юрист Юлия Федотова

"Ничего не понятно, отовсюду немножко надергали и смешали. В Краснодарском крае, кстати как ни странно, наиболее адекватный указ губернатора, потому что у нас введен именно карантин, это соответствует федеральному законодательству о санитарно-эпидемиологическом благополучии, и он действительно может ограничить право граждан на свободу передвижения, то есть здесь я нарушений не вижу", - сообщила Федотова.

За соблюдением режима карантина в крае следят мобильные отряды. В Краснодаре только за 11 апреля вынесены предупреждения 90 горожанам, более 50 человек получили административные взыскания. Информация о штрафах, предусмотренных за нарушение режима карантина в разных странах мира, собрана в материале "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

По ее словам, никаких разъяснений к постановлению губернатора о введении карантина в Краснодарском крае нет, поэтому возникает ряд проблем, поскольку не понятно, что имеется в виду, когда разрешено ходить в магазин и аптеку, ближайшую к дому.

"Я, например, хожу пешком, и для меня три километра это близко. Если в ближайшем к дому магазине, который находится в соседнем подъезде, нет того, что мне надо, то каким образом здесь быть? К сожалению, никаких разъяснений нет, и поэтому все отдается в руки правоохранителям: они применяют (меры), как им нравится", - отметила Федотова, добавив, что зачастую штрафуют людей, которые отошли от дома не на сто метров, а на сто один метр.

Введение карантина - это наиболее жесткий режим, чем самоизоляция, и позволяет применять нормы федерального законодательства за его нарушение в виде штрафа от 15 до 40 тысяч рублей, уточнила юрист.

"К сожалению, гибкости нет, никто не собирается учитывать интересы граждан в плане применения закона с учетом индивидуальных особенностей. У жителей сел, в которых нет нормальных аптек, нет другой альтернативы, как становиться нарушителем", - заключила Федотова.

Кавказским узлом" подготовлена справка "Коронавирус. Горячие линии", где собраны номера телефонов для консультации по коронавирусу. В справке "Врачи про коронавирус: что делать?" приведена информация, как уберечься от заражения и не заразить других.

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