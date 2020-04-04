Выдача спецпропусков на Кубани обернулась нарушением карантина

04 апреля 2020, 15:21

Выдача спецпропусков на передвижение во время карантина привела к очередям по всему Краснодарскому краю. Такие скопления людей грозят массовым заражением, указали пользователи соцсетей. Власти призывают получать пропуска дистанционно.

Как писал "Кавказский узел", свободное передвижение по Краснодарскому краю запрещено, а спецпропуска для помощи пожилым и тяжелобольным родственникам власти не выдают, заявили местные жители. Живущие и работающие в Краснодаре люди без местной прописки пытаются обходить посты при въезде в город.

С 31 марта передвижение личным автотранспортом в Краснодарском крае возможно только по спецразрешению. Созданы мобильные отряды самоконтроля для патрулирования улиц и территорий общего пользования муниципальных образований. С введением карантина на въезде в Краснодар были установлены заградительные посты, через которые не пропускают людей с регистрацией в других городах. Согласно постановлению губернатора, жителям Краснодарского края в общественных местах необходимо соблюдать дистанцию не менее одного метра до другого человека.

В соцсетях указали на нарушение карантина при выдаче пропусков

Кубанское издание "Юга" опубликовало сегодня подборку свидетельств из соцсетей об очередях за спецпропусками. В материале "«И кто там говорил про дистанцию метр друг от друга?» На Кубани образовались очереди за спецпропусками" приводятся 12 публикаций от 3 апреля об очередях не только в Краснодаре, но и в других городах края.

На пункте выдачи пропусков в Краснодаре люди, выстоявшие многочасовую очередь, так и не получили их. "Люди ждут пропуска в 19.30, и многие стоят с обеда, а представители департамента говорят: "Идите домой!"" - привел сообщение своей подписчицы Instagram-паблик "Типичный Краснодар". На видео, которым сопровождается публикация, видны люди, близко стоящие друг к другу в помещении с окошком для выдачи. Лишь некоторые из них в медицинских масках и защитных перчатках.

Комментаторы раскритиковали власти за очереди. "Театр абсурда. А потом откуда столько заболевших?" - отметил therealvks. "Администрацию почему не наказали за нарушения карантина?" - возмутился пользователь 17dosa712018. "Они там быстрее чем ни будь заразятся. Гениальное решение ограничить пользование личным транспортом, а в это же время собрать людей в закрытых помещениях в очереди за пропусками", - резюмировал laki_land.ru.

Выдача спецпропусков, введенная как карантинная мера, может привести к массовому заражению, говорится и в публикации на странице "Туподар. Краснодар" в Twitter. "Выдача пропусков в Краснодаре. Стоят, кашляют и чихают друг на друга. Щас пропуска получат и поедут по краю", - написал автор поста.

Толпа людей в масках и без них стоит у входа с табличкой министерства транспорта Краснодарского края на видео, опубликованном в Instagram-паблике "Краснодарские автомобилисты". В публикации отмечается, что это очередь за пропусками, которые дают право на передвижение по всей территории региона.

Для легкового, грузового и пассажирского транспорта ввели три вида пропусков: красные - для передвижения по краю, для транзитного транспорта - синие, желто-черные - для поездок по Краснодару. Спецпропуска выдаются только по заявке юридических лиц.

Instagram-паблик "Коронавирус на Кубани" опубликовал ролик с подборкой сразу нескольких видео очередей за спецпропусками. "Вчера весь день в Краснодаре и районах края люди толпились в очередях, чтобы получить пропуска на машину. Многих гоняли по разным адресам, где-то не могли выдать пропуск, т.к. «падал сайт», где-то за справками стояли до поздней ночи. Те, кто так и не смог вовремя получить справки, спрашивают, кто будет оплачивать их штрафы или простой", - сказано в этой публикации от 3 апреля.

"Только на Кубани можно всех изолировать по домам, а потом собрать в одном помощении, чтобы раздать пропуска... маразм, кто все это придумал? <...> Ждите вспышку заболеваемости!", - написала сегодня в Instagram-паблике malyar_yuliya. "В магазинах наклеивают разметки: "не подходить друг к другу ближе, чем на метр". А тут? Сидят друг на друге. Сколько будет зараженных <...> после такой терки?!" - возмутилась там же сегодня mariaivanovna_russkaia.

Краснодарская служба доставки овощей и фруктов "ДоДома" сообщила на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что приостановила работу из-за ожидания выдачи пропусков. "Мы официально подали документы на пропуска для работы доставки! Новых пропусков еще нет ни у кого. Работать подпольно нарушая закон мы не хотим и не будем!" - говорится в публикации.

Очереди возникли во многих городах Кубани

Instagram-паблик sochi_day разместил видео с десятками людей, которые ожидают выдачи спецпропусков, стоя на минимальном расстоянии друг от друга. Выходящие из этого помещения протискиваются в толпе, задевая стоящих плечами.

В Туапсе более сотни человек "штурмовали" отдел ГО и ЧС районной администрации, чтобы получить спецпропуск, возникла давка, сообщил на своей странице пользователь соцсети "ВКонтакте" Валерий Хот. Он разместил фотографию лестницы на второй этаж, которая снизу доверху заполнена стоящими в два ряда людьми.

Аналогичная ситуация возникла и в райцентре Северской. "И кто там говорил, [что] дистанция один метр друг от друга? Улица Петровского - все пришли и идут за пропусками", - говорится в публикации в сообществе "Подслушано в Северском районе" соцсети "ВКонтакте". На размещенном там же фото видны люди, сгрудившиеся на улице у входа в административное здание.

Схожие фото опубликованы и в сообществах той же соцсети "Подслушано Анапа, Горгиппия Морская и Сухопутная", "Классический Белореченск", "Интересное в Анапе", "Горячий Ключ онлайн". Во всех публикациях поясняется, что это очереди за спецпропусками.

Пропуска выдаются и дистанционно, напомнили власти

Спецпропуска для пешеходов и автомобилистов можно получить дистанционно, причем эта возможность "была организована сразу, как только стартовал процесс их оформления", заверила мэрия Краснодара. "Сейчас нужно избегать любых контактов, тем более очередей. Поэтому система выдачи пропусков в электронном режиме должна работать в полном объеме - сегодня всё для этого есть", - приводятся слова мэра Евгения Первышова в сегодняшней публикации на сайте городской администрации.

Первышов отметил, что всю информацию о выдаче спецпропусков можно получить по телефонам "горячих линий" - консультационные центры организованы во всех внутригородских и сельских округах, профильных департаментах и управлениях. По данным на сайте мэрии, на сегодняшний день предприятиям города выданы около 23 тысяч пропусков. В целом по краю к концу дня 3 апреля было выдано около 93 тысяч пропусков, со ссылкой на губернатора Вениамина Кондратьева сообщил телеканал "360". Сайт администрации Краснодарского края, по состоянию на 15.21 4 апреля, недоступен.

К 3 апреля в Краснодарском крае число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 39, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора и университета Джонса Хопкинса.

"Кавказским узлом" опубликована справка "Коронавирус. Горячие линии ", в которой можно найти номера телефонов для консультационной помощи в отношении коронавируса. Информацию о том, что нужно знать каждому, чтобы противостоять вирусу, не заразить других и легче перенести заболевание, "Кавказский узел" собрал в справке " Врачи про коронавирус: что делать? ". Информация о штрафах, предусмотренных за нарушение режима карантина в разных странах мира, собрана в материале "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".