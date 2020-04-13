На Кубани подтвержден 41 новый случай заражения коронавирусом

13 апреля 2020, 20:02

Число случаев заражения коронавирусом на Кубани выросло за сутки на 41 и достигло 210. Состояние шести заболевших тяжелое, сообщил сегодня региональный оперштаб.

Как писал "Кавказский узел", на 12 апреля общее число зараженных коронавирусом в Краснодарском крае достигло 169, трое инфицированных умерли.

Жителям Краснодарского края запрещено покидать свои дома, передвижение на личном автотранспорте возможно в исключительных случаях на основании спецразрешений. Власти края подчеркнули, что это карантин, а не режим самоизоляции, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Информация о числе заболевших коронавирусом в регионах юга России и стран Южного Кавказа приведена на карте на главной странице "Кавказского узла". Карта обновляется шесть раз в сутки на основании данных Роспотребнадзора и университета Джонса Хопкинса.

В Краснодарском крае за сутки подтвержден 41 случай заражения коронавирусом, сообщил сегодня краевой оперштаб. 13 случаев подтверждены в в Краснодаре, среди заболевших – 8-летний ребенок, у 12 человек коронавирус подтвержден в Кореновске, в том числе у детей 6, 10 и 11 лет. Четыре новых случая зафиксированы в Лабинске, по три — в Сочи и Геленджике, два — в Анапе, по одному случаю - в Кущевском, Туапсинском, Отрадненском, Ейском районах края, говорится в сообщении оперштаба на сайте краевой администрации.

Всего на 13 апреля в Краснодарском крае 210 заболевших. Три человека скончались, шестеро находятся в тяжелом состоянии. 32 человека выписаны после выздоровления. На стационарном лечении в крае находятся 355 человек, в том числе 47 детей. В поликлиниках по месту жительства наблюдаются 7566 человек, сообщил оперштаб. 164 человека размещены в обсерваторах (41 человек в Краснодаре, 118 человек в Сочи, 5 человек в Темрюкском районе, ст. Голубицкая). Температура у всех в норме, состояние удовлетворительное, отмечается в сообщении.

Количество пациентов с коронавирусом увеличивается, но медленно и контролируемо, и пока не оказывает катастрофического влияния на систему здравоохранения, заявил сегодня главный врач больницы скорой медицинской помощи Краснодара Николай Босак. Если сейчас прекратить соблюдение правил самоизоляции, возобновить активное общение, походы в гости, открыть ТРЦ, то "в течение недели почти наверняка произойдет резкий скачок числа заболевших", - приводит слова Босака пресс-служба администрации Краснодара.

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Коронавирус. Горячие линии", где собраны номера телефонов для консультации по коронавирусу. В справке "Врачи про коронавирус: что делать?" приведена информация, как уберечься от заражения и не заразить других. Информация о штрафах за нарушение режима карантина в разных странах мира, собрана в материале "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".