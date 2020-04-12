12 апреля 2020, 07:15

Коды для передвижения в условиях самоизоляции введены в Астраханской области

Жители Астраханской области должны оформлять электронный код для передвижения в пределах своего населенного пункта, заявил губернатор Игорь Бабушкин.

Как писал "Кавказский узел", 30 марта в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в Астраханской области установлен запрет на передвижение граждан без крайней необходимости и ограничен въезд автотранспорта в регион.

Первый случай заражения коронавирусом в Астраханской области был зафиксирован в марте, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".  К 9 апреля число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 21. "Кавказский узел" шесть раз в сутки обновляет карту с указанием числа заболевших коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора, Минздрава России и университета Джонса Хопкинса, она размещена на главной странице "Кавказского узла".

Для жителей Астраханской области, которым необходимо отлучиться "по острой необходимости, например, для ухода за пожилыми родственниками, мы разработали электронные пропуска", - сообщил 11 апреля губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в видеообращении, размещенном на своей странице в Instagram, насчитывающей 90,3 тысячи подписчиков.

Причиной для появления в общественных местах может стать также только разрешенная трудовая деятельность, передвижение на работу и с работы, поход в магазин или аптеку, выгул животных, необходимость выбросить мусор, подчеркнул он. Жить в режиме самоизоляции также можно на даче, соблюдая при этом требования карантина, сказал губернатор. Людям старше 65 лет запрещено окидать свои дома, за исключением экстренных случаев, подчеркнул Бабушкин.

Получить QR-код, который "позволит в течение определённого времени передвигаться в пределах соответствующего муниципального образования", можно, заполнив специальную форму в мобильном преложении,  - сказал глава региона.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в справке "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций в связи с пандемией - в материале "Коронавирус. Горячие линии". О том, какое наказание за заражение коронавирусом предусмотрено в разных странах, можно узнать в справочном материале "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении вируса отслеживаются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"20 новых случаев заражения коронавирусом подтверждены на Кубани", "Карантинный режим усилен в Азербайджане", "Второй пациент выздоровел от коронавируса в Кабардино-Балкарии".

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