Врачи сообщили о тяжелом состоянии пациента с коронавирусом в Кабардино-Балкарии

22 марта 2020, 14:56

Один из двух заболевших коронавирусом в Кабардино-Балкарии подключен к аппарату искусственного дыхания, у второй пациентки осложнений нет, рассказали в Минздраве. Коронавирусом заразились имам и его жена, сообщили источники.

Как писал "Кавказский узел", 21 марта подтвердились подозрения на коронавирус у двух человек, госпитализированных в Кабардино-Балкарии после возвращения из-за границы, сообщил глава республики Казбек Коков. Таким образом, число подтвержденных случаев заражения на Северном Кавказе достигло трех.

Первый на юге страны случай заражения коронавирусом был выявлен 12 марта на Кубани. Спустя неделю, 19 марта, оказался положительным тест на коронавирус у пациента в Ставропольском крае, а в Краснодарском крае число случаев заражения возросло до трех, говорится в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Один из заболевших находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщил сегодня сотрудник Минздрава Кабардино-Балкарии. "Состояние у одного из больных тяжелое, но стабильное, вторая пациентка переносит в легкой форме", - сказал он.

По словам сотрудника Минздрава, в республике с подозрением на коронавирус госпитализированы 17 пациентов, 83 человека находятся на самоизоляции под медицинским наблюдением, сообщает ТАСС.

Заболевший мужчина подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, информирует сегодня со ссылкой на представителя Минздрава Кабардино-Балкарии РИА Новости.

Коронавирус подтвержден у местного имама и его жены, которые выезжали за рубеж, пишет сегодня "Кавказ.Реалии".

По состоянию на 22 марта, в республике зарегистрировано два случая коронавирусной инфекции, подтвердила сегодня пресс-служба управления Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарии. "Определен круг лиц, подвергшихся риску заражения, проводятся мероприятия по организации медицинского наблюдения и обследованию контактных", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Напомним, что часть верующих в Нальчике отказались от посещения мечетей на фоне ограничений, введенных в связи с коронавирусом, а в нескольких больницах республики с 17 марта была прекращена плановая госпитализация пациентов.

Советы специалистов о том, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в справке "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в справке "Коронавирус. Горячие линии".

Новости о распространении коронавируса размещены "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".