22 марта 2020, 10:56

Коронавирус подтвержден у 190 жителей Армении

Число жителей Армении, зараженных коронавирусом, за сутки увеличилось на 30 человек.

Как писал "Кавказский узел", первый случай заражения коронавирусом был подтвержден в Армении 1 марта. К 21 марта число зараженных достигло 160.  Воспаление легких диагностировано у 11 пациентов с коронавирусом, трое из них находятся в реанимации, двое выписаны из стационара.

По данным на утро 22 марта, число зараженных опасным вирусом достигло 190 человек, сообщил сегодня со ссылкой на Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний "Спутник Армения".

Напомним, с 16 марта в Армении в связи с коронавирусом действует чрезвычайное положение, запрещены мероприятия с участием более 20 человек. В страну закрыт въезд из 16 стран. В учебных заведениях объявлены каникулы. 20 марта парламент Армении одобрил поправки в Административный и Уголовный кодексы, которые предусматривают крупные штрафы за нарушение режима карантина или предписания о самоизоляции, а в случае массового заражения людей - до пяти лет лишения свободы, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии". Новости о распространении новой инфекции публикуются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Профилактика коронавируса затронула богослужения в Карачаево-Черкесии и на Ставрополье", "Масштабный карантин введен в Ставрополе после заражения коронавирусом", "Турбизнес в Нагорном Карабахе терпит бедствие из-за коронавируса".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

22 марта 2020, 12:18

22 марта 2020, 12:10

22 марта 2020, 09:44

22 марта 2020, 08:40

22 марта 2020, 07:37

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи