Коронавирус подтвержден у 190 жителей Армении

22 марта 2020, 10:56

Число жителей Армении, зараженных коронавирусом, за сутки увеличилось на 30 человек.

Как писал "Кавказский узел", первый случай заражения коронавирусом был подтвержден в Армении 1 марта. К 21 марта число зараженных достигло 160. Воспаление легких диагностировано у 11 пациентов с коронавирусом, трое из них находятся в реанимации, двое выписаны из стационара.

По данным на утро 22 марта, число зараженных опасным вирусом достигло 190 человек, сообщил сегодня со ссылкой на Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний "Спутник Армения".

Напомним, с 16 марта в Армении в связи с коронавирусом действует чрезвычайное положение, запрещены мероприятия с участием более 20 человек. В страну закрыт въезд из 16 стран. В учебных заведениях объявлены каникулы. 20 марта парламент Армении одобрил поправки в Административный и Уголовный кодексы, которые предусматривают крупные штрафы за нарушение режима карантина или предписания о самоизоляции, а в случае массового заражения людей - до пяти лет лишения свободы, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".