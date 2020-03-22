22 марта 2020, 10:56
Коронавирус подтвержден у 190 жителей Армении
Число жителей Армении, зараженных коронавирусом, за сутки увеличилось на 30 человек.
Как писал "Кавказский узел", первый случай заражения коронавирусом был подтвержден в Армении 1 марта. К 21 марта число зараженных достигло 160. Воспаление легких диагностировано у 11 пациентов с коронавирусом, трое из них находятся в реанимации, двое выписаны из стационара.
По данным на утро 22 марта, число зараженных опасным вирусом достигло 190 человек, сообщил сегодня со ссылкой на Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний "Спутник Армения".
Напомним, с 16 марта в Армении в связи с коронавирусом действует чрезвычайное положение, запрещены мероприятия с участием более 20 человек. В страну закрыт въезд из 16 стран. В учебных заведениях объявлены каникулы. 20 марта парламент Армении одобрил поправки в Административный и Уголовный кодексы, которые предусматривают крупные штрафы за нарушение режима карантина или предписания о самоизоляции, а в случае массового заражения людей - до пяти лет лишения свободы, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".
Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии". Новости о распространении новой инфекции публикуются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".