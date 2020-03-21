Второй пациент выздоровел от коронавируса в Армении

21 марта 2020, 21:54

Врачи выписали из больницы еще одного пациента, вылечившегося от коронавируса в Армении.

Как писал "Кавказский узел", первый случай заражения коронавирусом был подтвержден в Армении 1 марта. К 20 марта число зараженных достигло 136. При этом один из пациентов вылечился. Воспаление легких диагностировано у 11 пациентов с коронавирусом, трое из них находятся в реанимации. Сегодня число инфицированных выросло до 160.

Еще один пациент, заразившийся ранее коронавирусом, сегодня выписан из больницы. Врачи также взяли анализы на вирус у его матери, с которой тот проживал в одной комнате, и результаты оказались отрицательными, сообщил глава Минздрава Армении Арсен Торосян на своей странице в Facebook.

"У нее (матери заболевшего) не был обнаружен коронавирус, либо заражение было, но она быстро поправилась. В любом случае, результаты исследований, которые проводились, не выявили у нее заражение", - написал глава Минздрава.

Он призвал граждан Армении соблюдать правила личной гигиены, а также нормы чрезвычайного положения.

С 16 марта в Армении в связи с коронавирусом действует чрезвычайное положение, запрещены мероприятия с участием более 20 человек. В страну закрыт въезд из 16 стран. В учебных заведениях объявлены каникулы. 20 марта парламент Армении одобрил поправки в Административный и Уголовный кодексы, которые предусматривают крупные штрафы за нарушение режима карантина или предписания о самоизоляции, а в случае массового заражения людей - до пяти лет лишения свободы, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии". Новости о распространении новой инфекции публикуются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".