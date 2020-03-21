21 марта 2020, 10:03

Число инфицированных коронавирусом в Армении выросло до 160

Врачи подтвердили коронавирус у еще 24 жителей Армении. На карантине находятся около 600 человек.

Как информировал "Кавказский узел", первый случай заражения коронавирусом был подтвержден в Армении 1 марта. К 20 марта число зараженных достигло 136. При этом один из пациентов вылечился. Воспаление легких диагностировано у 11 пациентов с коронавирусом, трое из них находятся в реанимации.

По состоянию на 10.00 (9.00 мск) общее число подтвержденных случаев заражения составляет 160, передал корреспондент "Кавказского узла" сообщение Армянского единого информационного центра.

На принудительный карантин в стране помещены около 600 человек, со ссылкой на Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний информировал сегодня "Sputnik Армения".

С 16 марта в Армении в связи с коронавирусом действует чрезвычайное положение, запрещены мероприятия с участием более 20 человек. В страну закрыт въезд из 16 стран. В учебных заведениях объявлены каникулы. 20 марта парламент Армении одобрил поправки в Административный и Уголовный кодексы, которые предусматривают крупные штрафы за нарушение режима карантина или предписания о самоизоляции, а в случае массового заражения людей - до пяти лет лишения свободы, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии".

Новости о распространении новой инфекции публикуются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Профилактика коронавируса затронула богослужения в Карачаево-Черкесии и на Ставрополье", "Масштабный карантин введен в Ставрополе после заражения коронавирусом", "Турбизнес в Нагорном Карабахе терпит бедствие из-за коронавируса".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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