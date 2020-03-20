Число инфицированных коронавирусом в Армении выросло до 136

20 марта 2020, 11:30

14 новых случаев заражения коронавирусом выявлены в Армении, и общее число инфицированных достигло 136.

Как писал "Кавказский узел", 19 марта коронавирус был подтвержден у 122 жителей Армении.

Сегодня к 10.00 по местному времени (09.00 мск) число зараженных коронавирусом в Армении составило 136, написал на своей странице в Facebook Армянский единый информационный центр, сообщение которого перевела корреспондент "Кавказского узла".

По данным центра, один из 136 заболевших ранее был выписан из больницы.

Первый случай заражения коронавирусом был подтвержден в Армении 1 марта. Врачи обнаружили вирус у 29-летнего местного жителя, который 28 февраля прибыл из Тегерана. С 16 марта в Армении в связи с коронавирусом действует чрезвычайное положение, запрещены мероприятия с участием более 20 человек. В страну закрыт въезд из 16 стран. В учебных заведениях объявлены каникулы, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии". Новости о распространении новой инфекции публикуются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".