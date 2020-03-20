20 марта 2020, 11:30

Число инфицированных коронавирусом в Армении выросло до 136

14 новых случаев заражения коронавирусом выявлены в Армении, и общее число инфицированных достигло 136.

Как писал "Кавказский узел", 19 марта коронавирус был подтвержден у 122 жителей Армении.

Сегодня к 10.00 по местному времени (09.00 мск) число зараженных коронавирусом в Армении составило 136, написал на своей странице в Facebook Армянский единый информационный центр, сообщение которого перевела корреспондент "Кавказского узла".

По данным центра, один из 136 заболевших ранее был выписан из больницы.

Первый случай заражения коронавирусом был подтвержден в Армении 1 марта. Врачи обнаружили вирус у 29-летнего местного жителя, который 28 февраля прибыл из Тегерана. С 16 марта в Армении в связи с коронавирусом действует чрезвычайное положение, запрещены мероприятия с участием более 20 человек. В страну закрыт въезд из 16 стран. В учебных заведениях объявлены каникулы, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии". Новости о распространении новой инфекции публикуются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Полиция Грузии сообщила о 99 нарушителях режима самоизоляции", "Сочинцы назвали полумерами ограничения из-за коронавируса", "Плановая госпитализация пациентов остановлена в Кабардино-Балкарии".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

20 марта 2020, 12:45

20 марта 2020, 12:43

20 марта 2020, 12:33

  • Грозненка публично извинилась за паническое сообщение о коронавирусе

    Сообщение о том, что больница в селе Серноводском закрыта из-за случая коронавируса, было продиктовано беспокойством за родственников, покаялась 19 марта жительница Грозного Залина Джабаева в эфире республиканского телеканала. Местные жители сочли публичное извинение женщины вынужденным и подтвердили, что ситуация в селе спокойная.

20 марта 2020, 11:22

20 марта 2020, 10:36

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи