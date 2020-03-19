Коронавирус подтвержден у 122 жителей Армении

19 марта 2020, 14:43

Число зараженных коронавирусом в Армении увеличилось сегодня еще на семь человек, одной из госпитализированных стала медсестра инфекционной больницы. Власти страны озвучили размеры штрафов для нарушителей режима чрезвычайной ситуации.

Как писал "Кавказский узел", к сегодняшнему дню число зафиксированных в Армении случаев заражения коронавирусом достигло 115. Один из пациентов выздоровел. Состояние госпитализированных удовлетворительное, сообщила сегодня представитель Минздрава.

В течение дня число инфицированных увеличилось еще на семь человек и достигло 122, сообщил министр здравоохранения Армении Арсен Торосян на пресс-конференции в информационном центре правительства. Он уточнил, что все вновь заразившиеся связаны с одним и тем же ереванским предприятием. "Нужно ожидать увеличения числа инфицированных, учитывая масштаб предприятия и принцип организации работы", - перевел слова Торосяна корреспондент "Кавказского узла".

Глава Минздрава отметил, что жизни пациентов ничто не угрожает, несмотря на то, что 13 заразившихся старше 60 лет и входят в группу риска.

В числе зараженных - медсестра инфекционной больницы, она госпитализирована, написал сегодня Арсен Торосян на своей странице в Facebook. "Состояние ее здоровья оценивается как удовлетворительное, у нее нет воспаления легких", - сообщил министр. Он указал, что врачи являются одной из наиболее уязвимых для заражения групп.

Первый случай заражения коронавирусом был подтвержден в Армении 1 марта. Врачи обнаружили вирус у 29-летнего местного жителя , который 28 февраля прибыл из Тегерана. С 16 марта в Армении в связи с коронавирусом действует чрезвычайное положение, запрещены мероприятия с участием более 20 человек. В страну закрыт въезд из 16 стран. В учебных заведениях объявлены каникулы, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" " Коронавирус добрался до Кавказа ".

Власти Армении пригрозили штрафами за нарушение режима ЧП

Единый информационный центр указал, что нарушение режима чрезвычайного положения подпадает под статью 182.3 Кодекса об административных правонарушениях и наказывается штрафами. Так, проникновение на территорию с особым режимом или выход оттуда без разрешения наказывается штрафом от 50 до 70 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), то есть от 50 тысяч до 70 тысяч драмов (от 101 до 142 долларов), передал сообщение центра корреспондент "Кавказского узла".

За нарушение особого режима продажи, покупки и оборота продуктов и товаров первой необходимости полагается штраф в размере от 100 до 300 МРОТ (от 203 до 610 долларов). За нарушение запрета на забастовку или иные действия, повлекшие за собой остановку или прекращение деятельности юридического лица, могут оштрафовать на сумму от 50 до 200 МРОТ (от 101 до 406 долларов). Тому, кто препятствует передвижению транспорта или мешает его проверке, грозит штраф от 50 до 100 МРОТ (от 101 до 203 долларов).

В сообщении Единого информационного центра также говорится, что СМИ будут штрафоваться за передачу в эфир и публикацию запрещенной информации. За это предусмотрен штраф в размере от 500 до 800 МРОТ (от 1016 до 1626 долларов).

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии". Новости о распространении новой инфекции публикуются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".