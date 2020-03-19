Количество пациентов с коронавирусом в Армении возросло до 115

19 марта 2020, 10:29

Пять новых случаев заражения коронавирусом подтверждены в Армении. Общее число инфицированных достигло 115, сообщил Минздрав республики.

Как сообщал "Кавказский узел", один заболевший коронавирусом в Армении выздоровел и был выписан 16 марта из больницы, еще один пациент скончался, однако Минздрав указал, что его тест на коронавирус дал отрицательный результат, а больной скончался от пневмонии.

По состоянию на 09.00 по местному времени (08.00 мск) 19 марта, по результатам проведения тестов на коронавирус выявлены пять новых случаев заражения. Общее число инфицированных возросло до 115, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Минздрава Армении Алина Никогосян.

Из общего числа зараженных 99 случаев связаны с двумя первичными случаями, отметила Никогосян. "Состояние здоровья всех пациентов врачи оценивают как удовлетворительное", - добавила она.

Первый случай заражения коронавирусом был подтвержден в Армении 1 марта. Врачи обнаружили вирус у 29-летнего местного жителя, который 28 февраля прибыл из Тегерана. С 16 марта в Армении в связи с коронавирусом действует чрезвычайное положение, запрещены мероприятия с участием более 20 человек. В страну закрыт въезд из 16 стран. В учебных заведениях объявлены каникулы, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии". Новости о распространении новой инфекции публикуются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".