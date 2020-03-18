Число заболевших коронавирусом в Армении достигло 102

18 марта 2020, 19:18

18 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрированы в Армении, и число заболевших составило 102, сообщил Армянский единый информационный центр.

Как писал "Кавказский узел", к сегодняшнему дню число заболевших коронавирусом в Армении составило 84 человека. Один из госпитализированных с подозрением на коронавирус скончался в инфекционной больнице, однако Минздрав сообщил, что его тест показал отрицательный результат, а смерть наступила от пневмонии. Случаев смерти от коронавируса в стране не зарегистрировано, подчеркнули в ведомстве.

По данным на 18:30 по местному времени (17:30 мск), число инфицированных коронавирусом в Армении достигло 102. Из них один выздоровел и 16 марта был выписан из больницы, сообщил Армянский единый информационный центр на своей странице в Facebook.

75 процентов заболевших связаны со случаем заражения в Эчмиадзине, сказал сегодня в прямом эфире ShantTV премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Зоной особого риска инфицирования власти Армении назвали Эчмиадзин, куда из Италии вернулась заболевшая местная жительница. Она скрыла симптомы заболевания и отправилась на помолвку родственника, а также посетила парикмахера и ювелира, сообщил 13 марта Минздрав.

Однако, по словам премьера, сегодня в 20.00 по местному времени (19.00 мск) ликвидируется эчмиадзинский контрольный пункт, где при въезде в город и при выезде из него людям измеряли температуру. "Это связано с тем, что в последние дни нам удалось отрегулировать ситуацию вокруг Эчмиадзина, и наша задача уже отрегулировать ситуацию вокруг ереванского предприятия", - отметил Пашинян, слова которого перевела корреспондент "Кавказского узла".

С 16 марта в Армении в связи с мировой пандемией бетакоронавируса COVID-2019 действует чрезвычайное положение, запрещены мероприятия с участием более 20 человек. В страну закрыт въезд из 16 стран. В учебных заведениях объявлены каникулы, армянским военнослужащим запретили уходить в отпуск и ограничили встречи с родными, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов о том, как избежать заболевания коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии". Новости о распространении новой инфекции публикуются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".