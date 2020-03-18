Медицинские работники в масках. Фото: REUTERS/Remo Casilli

18 марта 2020, 14:36

Минздрав Армении не связал смерть пациента с коронавирусом

Госпитализированный с подозрением на коронавирус житель Армении скончался в инфекционной больнице, однако тестирование на COVID-2019 дало отрицательный результат, сообщили сегодня в Минздраве.

"Кавказский узел" сообщал, что к сегодняшнему дню число заболевших коронавирусом в Армении достигло 84 человек. Случаев смерти не зарегистрировано. У большинства зараженных нет симптомов болезни, у двоих диагностирована пневмония.

Вчера, 17 марта, в Ереванскую клиническую инфекционную больницу был доставлен пациент с отеком и двусторонним воспалением легких, дыхательной недостаточностью - характерными для коронавируса осложнениями, сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь Минздрава Армении Алина Никогосян. "Пациент прошел тест на коронавирус, но результат был отрицательным. К сожалению, спасти больного не удалось, он скончался от пневмонии", - перевел корреспондент "Кавказского узла" сообщение Никогосян.

Пациенту было 49 лет, сообщил на своей странице в Facebook глава правительства Армении Никол Пашинян. "Врачи приняли все необходимые меры по сердечно-легочной реанимации, однако его жизнь не удалось спасти", - перевел его слова корреспондент "Кавказского узла".

С 16 марта в Армении в связи с мировой пандемией бетакоронавируса COVID-2019 действует чрезвычайное положение, запрещены мероприятия с участием более 20 человек. В страну закрыт въезд из 16 стран. В учебных заведениях объявлены каникулы, армянским военнослужащим запретили уходить в отпуск и ограничили встречи с родными, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов о том, как избежать заболевания коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии". Новости о распространении новой инфекции публикуются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Полиция Грузии сообщила о 99 нарушителях режима самоизоляции", "Сочинцы назвали полумерами ограничения из-за коронавируса", "Плановая госпитализация пациентов остановлена в Кабардино-Балкарии".

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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