Шесть случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Армении за сутки

18 марта 2020, 11:58

Число инфицированных коронавирусом жителей Армении сегодня достигло 84. У большинства из них нет симптомов болезни, у двоих диагностирована пневмония.

"Кавказский узел" писал, что на 17 марта число заболевших коронавирусом в Армении достигло 78 человек. Минздрав Армении с сегодняшнего дня начал сбор средств на борьбу с коронавирусом.

По состоянию на сегодняшний день, число подтвержденных случаев заражения составляет 84, на карантин помещены 444 человека, еще 799 предписано самоизолироваться, сообщил премьер-министр Никол Пашинян в прямом эфире на своей в Facebook. По его словам, всего в Армении были сделаны свыше 700 тестов на коронавирус.

"У нас было три направления распространения коронавируса – Иран, Эчмиадзин и производственный цех в Ереване. В первом нам удалось остановить распространение, во втором случае распространение замедлилось. Сейчас предпринимаются меры, чтобы пресечь распространение в третьем направлении", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова премьера.

У большинства заразившихся болезнь по-прежнему протекает бессимптомно, отметил Никол Пашинян. "У нас двое больных с пневмонией, их самочувствие также нормальное", - сообщил он.

С 16 марта в Армении в связи с распространением инфекции действует чрезвычайное положение, запрещены мероприятия с участием более 20 человек. В страну закрыт въезд из 16 стран. В учебных заведениях объявлены каникулы, армянским военнослужащим запретили уходить в отпуск и ограничили встречи с родными, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов о том, как избежать заболевания коронавирусом, размещены в подготовленном "Кавказским узлом" в справочном материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу содержатся в справке "Коронавирус. Горячие линии". Новости о распространении новой инфекции отслеживаются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".