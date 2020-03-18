18 марта 2020, 06:15

Власти Армении запросили помощь в борьбе с коронавирусом

В Армении с сегодняшнего дня объявлен сбор средств для борьбы с коронавирусной инфекцией. Минздрав республики намерен направить пожертвования на поощрение врачей и улучшение условий в медицинских центрах.

Как информировал "Кавказский узел", 16 марта правительство Армении ввело чрезвычайное положение для предотвращения распространения коронавируса, на это время в республику закрыт въезд из 16 стран. 17 марта также начал действовать запрет на проведение массовых мероприятий с участием более 20 человек. На 18 марта число заболевших коронавирусом в Армении достигло 78 человек, у большинства заразившихся болезнь протекает бессимптомно. 

Эпидемия коронавируса началась в Китае в конце декабря 2019 года. 2 марта Армения ввела временный визовый режим с Ираном, с 14 марта закрыта граница с Грузией. Минздрав ограничил посещения больных их родственниками во всех больницах. В связи с угрозой распространения коронавируса власти страны решили перенести с конца марта на начало месяца каникулы в учебных учреждениях, армянским военнослужащим запретили уходить в отпуск и ограничили встречи с родными, говорится в обновляемой справке "Коронавирус добрался до Кавказа", опубликованной на "Кавказском узле".

Минздрав Армении объявил сбор средств на содействие борьбе с коронавирусом. "Поскольку в последние дни получаем множество предложений о финансовой поддержке от разных людей и организаций, Минздрав открыл казначейский счет с целью проведения ряда мероприятий по борьбе с распространением коронавируса", - сообщил 17 марта на своей странице в Facebook министр здравоохранения республики Арсен Торосян, пост которого перевела на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

По его словам, счет открыт для пополнения с 18 марта. "Полученные средства будут направлены на поощрение медперсонала, на приобретение медицинского оборудования и улучшение условий медицинских центров", - отметил он.

Также Торосян на фоне распространения коронавируса сообщил о строительстве модульной приемной на территории Норкской инфекционной больницы в Ереване. "Идет усиленное строительство, и за 3-4 дня у нас будет 40 новых палат", - сообщил министр.

"Кавказский узел" также писал, что зоной особого риска инфицирования власти Армении назвали Эчмиадзин, куда из Италии вернулась заболевшая местная жительница. Она скрыла симптомы заболевания и отправилась на помолвку родственника, а также посетила парикмахера и ювелира. После этого заболели близкие женщины. После публикации шутливого видео об этой жительнице был избит автор ролика, армянский блогер Сергей Саргсян.

Советы специалистов о том, как избежать заболевания коронавирусом, "Кавказский узел" опубликовал в справочном материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу собраны "Кавказским узлом" в справке "Коронавирус. Горячие линии". Новости о распространении новой инфекции отслеживаются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"64 случая заражения коронавирусом зарегистрированы в Армении", "Ереванцы отложили частные торжества из-за коронавируса", "Число инфицированных коронавирусом в Армении возросло до 52".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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