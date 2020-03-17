Армянский блогер заявил об избиении после видео про заболевшую коронавирусом

17 марта 2020, 23:39

После публикации шутливого видео о заболевшей коронавирусом жительнице Эчмиадзина, скрывшей симптомы болезни и заразившей своих родственников, был избит автор ролика, армянский блогер Сергей Саргсян. Полиция начала проверку и назначила судмедэкспертизу.

Как сообщал "Кавказский узел", 16 марта правительство Армении приняло решение о введении чрезвычайного положения для предотвращения распространения коронавируса, на это время в страну закрыт въезд из 16 стран. На сегодня число заболевших коронавирусом в стране достигло 78, у большинства заразившихся болезнь протекает бессимптомно.

Зоной особого риска инфицирования власти Армении назвали Эчмиадзин, куда из Италии вернулась заболевшая местная жительница. Она скрыла симптомы заболевания и отправилась на помолвку родственника, а также посетила парикмахера и ювелира. После этого заболели близкие женщины, а на сегодня несколько заразившихся коронавирусом в Армении связаны с Эчмиадзинским случаем. Мэр Эчмиадзина Диана Гаспарян сообщила, что в городе усилены профилактические мероприятия, улицы очищаются и дезинфицируются.

Видеоролик известного армянского блогера и ресторатора посвящен жительнице Эчмиадзина, из-за которой коронавирусом заболели несколько десятков человек. Блогер называет женщину «тетя из Эчмиадзина» и в шутливом тоне благодарит ее за решение проблемы с пробками в Ереване, сообщает сегодня Аrmlink.am.

Видеоролик был опубликован на странице блогера Сергея Саргсяна в Facebook 15 марта. На кадрах блогер в медицинской маске едет за рулем автомобиля и комментирует поездку на армянском языке. Ролик длится две минуты, за которые блогер двигается по дороге на машине без пробок, встречая несколько проезжающих мимо автомобилей. К 23.10 мск сегодня видео набрало 1,2 тысяч просмотров и 84 комментария.

«Как же я тебе благодарен, тетя из Эчмиадзина. Ты одна сделала всю работу вместо целой мэрии Еревана. Смотрите, как свободно я спускаюсь по Баграмяну, а сейчас перехожу на Прошяна - и ни одной пробки», - цитирует сегодня слова блогера «Спутник-Армения».

Через четыре часа после публикации ролика, трое незнакомых мужчин вошли в магазин, принадлежащий семье Саргсяна, спросили, он ли автор видео, затем бросили его на землю и стали избивать, сообщил блогер на своей странице в соцсети. Супруга блогера и сотрудники магазина вмешались в драку, после чего неизвестные скрылись.

"Полиция выяснила, что (избившие меня) люди были родственниками "тети из Эчмиадзина". В полицию передано видео инцидента», - написал блогер в соцсети (перевод «Кавказского узла»).

Ранее пользователи Facebook предложили наказать всех ответственных за распространение коронавируса в Эчмиадзине. Амалия Оганян предложила привлечь к ответственности организаторов помолвки, на которой присутствовала больная жительница Эчмиадзина. Ани Мелкумян считает, что "женщину, ставшую очагом заражения в Эчмиадзине", нужно привлечь к ответственности. "Это [ее действия] сродни государственной измене", - написала она. "Помимо женщины, у которой были симптомы [коронавируса], но она обманула и не самоизолировалась, виноваты министры, которые насмехались над вирусом и убеждали народ, что он [вирус] не представляет опасности", - уверена Армине Овсепян.

В полиции Армении начали проверку инцидента, сообщил начальник отдела по связям с общественностью полиции Зарзанд Габриелян.

"Принятые оперативные меры полиции позволили установить личность одного из мужчин. В настоящее время принимаются меры по идентификации других двоих. Будет назначена судебно-медицинская экспертиза. Готовятся материалы", - приводит слова Габриеляна издание.

Эпидемия коронавируса началась в Китае в конце декабря 2019 года. Неблагоприятная ситуация с распространением вируса сложилась, в частности, в Иране. О том, что собой представляет новый вирус, как он распространяется на Кавказе и какие меры профилактики необходимы, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов о том, как избежать заболевания, "Кавказский узел" собрал в справке "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в публикации "Коронавирус. Горячие линии"

Новости о распространении коронавируса размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".