07 марта 2020, 16:03
Источник сообщил об обысках в торговых комплексах Назрани
Правоохранительные органы проводят обыски в ювелирных отделах двух крупных торговых комплексов Назрани, родные продавцов собрались у зданий, сообщил источник.
По его данным, обыски проходят в торговых центрах, расположенных неподалеку от центрального рынка "Фабрика". Силовики проверяют ювелирные отделы ТЦ "Корона" и так называемого "Синего здания", сказал источник.
У зданий, где проводятся оперативные мероприятия, собрались десятки людей, родственники продавцов ювелирных изделий, в магазины их не пускают, пишет "Интерфакс".
На сайтах региональных управлений МВД и Следкома к 15.50 мск нет информации об обысках в торговых центрах.
"Кавказский узел" ранее писал, что в апреле 2019 года в Ингушетии были задержаны более десяти предполагаемых участников схемы по отмыванию бюджетных денег. По данным силовиков, было легализовано 10 миллиардов рублей, похищенных в том числе при реализации крупных проектов в Ингушетии.
"Силовики отказались назвать причины обысков у правозащитников в Дагестане", "Силовики обстреляны при обыске в Ингушетии", "Деньги и золото на сумму в 200 млн рублей изъяты во время обысков в Ингушетии".
07 марта 2020, 23:59
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07 марта 2020, 21:19
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