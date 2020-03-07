Источник сообщил об обысках в торговых комплексах Назрани

07 марта 2020, 16:03

Правоохранительные органы проводят обыски в ювелирных отделах двух крупных торговых комплексов Назрани, родные продавцов собрались у зданий, сообщил источник.

По его данным, обыски проходят в торговых центрах, расположенных неподалеку от центрального рынка "Фабрика". Силовики проверяют ювелирные отделы ТЦ "Корона" и так называемого "Синего здания", сказал источник.

У зданий, где проводятся оперативные мероприятия, собрались десятки людей, родственники продавцов ювелирных изделий, в магазины их не пускают, пишет "Интерфакс".

На сайтах региональных управлений МВД и Следкома к 15.50 мск нет информации об обысках в торговых центрах.

"Кавказский узел" ранее писал, что в апреле 2019 года в Ингушетии были задержаны более десяти предполагаемых участников схемы по отмыванию бюджетных денег. По данным силовиков, было легализовано 10 миллиардов рублей, похищенных в том числе при реализации крупных проектов в Ингушетии.