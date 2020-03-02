Следственный комитет/ © Фото Елены Синеок, Юга.ру

02 марта 2020, 15:02

Следком сообщил о махинациях на 1,2 миллиона со страхованием в Ингушетии

Два сотрудника ингушского отделения Фонда социального страхования приняли необоснованные решения о перечислении крупных сумм двум фирмам, заявило сегодня следствие.

"Кавказский узел" писал, что в ноябре 2019 года было передано в суд дело руководителя компании, обвиняемого в неправомерном получении из Фонда социального страхования Ингушетии свыше полумиллиона рублей. Согласно обвинительному заключению, гендиректор подтасовал отчеты в марте 2019 года.

Сегодня следствие отчиталось о возбуждении дела против сотрудников государственного фонда. По данным правоохранителей, подозреваемые удовлетворили два необоснованных заявления о получении денег, поданные генеральными директорами разных компаний в декабре 2018 года и в марте 2019-го. Руководители фирм запросили из Фонда социального страхования деньги на выплаты работникам, связанные с временной нетрудоспособностью и рождением ребенка. Сотрудники фонда удовлетворили заявления, хотя указанная в них информация о наступлении страховых случаев была заведомо ложной, утверждают следователи, говорится в сегодняшней публикации на сайте управления Следкома по Ингушетии.

Против двух руководителей групп по работе со страхователями возбуждено дело о превышении должностных полномочий, со ссылкой на следствие передал сегодня "Интерфакс". По части 1 статьи 286 Уголовного кодекса им грозит до четырех лет заключения.

На сайте управления Фонда соцстрахования по Ингушетии к 15.02 мск 2 марта не появилось комментариев относительно этого уголовного дела.

Примечание:

"Глава фирмы в Ингушетии заподозрена в мошенничестве на 6,8 миллиона", "Главбух ингушской школы наказана за мошенничество с выплатами", "Сотрудник ингушского наркоконтроля получил условный срок за мошенничество на 1,8 миллиона".

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