Глава фирмы в Ингушетии обвинен в мошенничестве с соцвыплатами

20 ноября 2019, 23:46

Передано в суд дело руководителя ООО "Бастион", обвиняемого в неправомерном получении свыше полумиллиона рублей из Фонда социального страхования Ингушетии.

По данным следствия, в марте обвиняемый внес в отчеты заведомо ложные сведения по страховым случаям о временной нетрудоспособности на общую сумму около 600 тысяч рублей. "Денежные средства, поступившие из Фонда социального страхования республики на банковский счет указанного юридического лица, им похищены и использованы по своему усмотрению", - сообщило следственное управление Следственного комитета по Ингушетии.

Глава фирмы обвинен по ч. 3 ст. 159.2 УК России (мошенничество при получении выплат). Уголовное дело направлено в суд, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в декабре 2018 года глава фирмы в Ингушетии была заподозрена в мошенничестве на 6,8 миллиона. По данным следователей, она похитила выплаты Фонда социального страхования, предназначенные для сотрудников.