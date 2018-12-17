17 декабря 2018, 23:59

Глава фирмы в Ингушетии заподозрена в мошенничестве на 6,8 миллиона

Бывшая руководитель ООО "М-Сервис" в Ингушетии подозревается в хищении выплат Фонда социального страхования, предназначенных для сотрудников, сообщил сегодня Следком.

По данным следствия, подозреваемая с апреля 2016 года по июль 2017 года представляла в отделение Фонда социального страхования поддельные документы на возмещение расходов по случаям беременности, родов, уходу за ребенком и таким образом совершила хищение более 6,8 млн рублей. При этом в ее фирме работал только один сотрудник, сообщило следственное управление Следственного комитета РФ по Ингушетии.

Женщина подозревается по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат), говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в октябре главный бухгалтер школы в Ингушетии была оштрафована на 150 тысяч рублей за мошенничество с выплатами. По данным следствия, она внесла в отчеты ложные сведения и похитила 750 тысяч рублей, предназначенных для выплат сотрудникам.

Примечание:

"Ингушский полицейский обвинен в вымогательстве", "Главбух райотдела полиции Дагестана заподозрена в хищении 30 миллионов", "Директор управляющей компании в Северной Осетии обвинена в растрате".

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17 декабря 2018, 23:59

17 декабря 2018, 23:51

17 декабря 2018, 23:35

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