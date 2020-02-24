Азербайджанские военные. Фото пресс-службы Минобороны Азербайджана https://mod.gov.az

24 февраля 2020, 12:47

Два военных стали жертвами перестрелок на границе Азербайджана и Армении

Солдат погранслужбы Ибрагим Велиев погиб сегодня утром в перестрелке с армянскими военнослужащими, сообщило Минобороны Азербайджана. Вчера, 23 февраля, при обстреле с азербайжанской стороны получил легкое ранение армянский солдат, заявило военное ведомство Армении.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Азербайджана регулярно сообщает об обстрелах своих позиций на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта. Так, сегодня ведомство рапортовало о 24 случаях нарушения перемирия, в том числе на границе с Арменией, днем ранее – о 23 обстрелах.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, однако вооруженное противостояние не прекратилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Сегодня утром в перестрелке на границе с Арменией погиб азербайджанский солдат-пограничник Ибрагим Велиев, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Азербайджана.

Перестрелка произошла после "попытки диверсии" армянских военнослужащих на границе Ноемберянского района Армении и Газахского района Азербайджана, говорится в опубликованном на сайте ведомства сообщении, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", город Ноемберян расположен в Тавушской области Армении, расположенной на северо-востоке страны. С Тавушской областью граничит, в частности, Газахский район Азербайджана.

23 февраля в результате стрельбы с азербайджанской стороны по боевым позициям в Тавушской области был ранен военнослужащий вооруженных сил Армении, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

"Ранение легкое, угрозы жизни военнослужащего нет", – сказал он. По словам Ованнисяна, после того как армянская сторона открыла ответный огонь, стрельба с азербайджанской стороны прекратилась.

Сообщение Минобороны Азербайджана об утреннем инциденте и гибели азербайджанского пограничника Арцрун Ованнисян не прокомментировал.

Материалы о противостоянии вооруженных сил Армении и Азербайджана и событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Два солдата погибли в Нагорном Карабахе", "Азербайджан обвинил Армению в 24 обстрелах", "Причиной смерти Айка Асряна следствие назвало доведение до самоубийства".

Автор: Фаик Меджид, Армине Мартиросян; источник: корреспонденты "Кавказского узла"

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