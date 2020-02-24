Азербайджан заявил о снайперских обстрелах в зоне конфликта

24 февраля 2020, 08:54

Позиции азербайджанских военных на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта подверглись обстрелам 24 раза за сутки, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 23 февраля Азербайджан сообщил о 21 случае обстрела своих позиций.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 24 раза", - сообщило сегодня Министерство обороны Азербайджана на своем сайте.

Под огонь попали азербайджанские позиции в селах Ферехли, Гушчу Айрым, Гызылгаджылы и на безымянных высотах в Газахском районе, а также в селах Агбулаг и Мунджуглу в Товузском районе, говорится в сообщении.

Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", Газахский и Товузский районы Азербайджана граничат с Тавушской областью на северо-востоке Армении.

Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, следует из сообщения Минобороны.

Военные ведомства Армении и Нагорного Карабаха не прокомментировали на своих сайтах это заявление об обстрелах по состоянию на 09.50 мск сегодня.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны заключили перемирие, однако оно не прекратило их противостояния, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Материалы о происходящих событиях в зоне карабахского конфликта публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война".