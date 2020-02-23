Азербайджан сообщил о пулеметных обстрелах в зоне конфликта

23 февраля 2020, 10:23

Позиции азербайджанских военных на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта были обстреляны 21 раз за сутки, заявило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 22 февраля Азербайджан сообщил о 22 случаях обстрела своих позиций. В свою очередь, Нагорный Карабах насчитал 190 обстрелов со стороны Азербайджана за неделю с 16 по 22 февраля.

"Подразделения Вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 21 раз", - сообщило сегодня Министерство обороны Азербайджана на своем сайте.

Под огонь попали азербайджанские позиции в селах Ферехли, Гызылгаджылы, Бала Джафарли и на безымянных высотах в Газахском районе, в селе Агбулаг в Товузском районе и на безымянных высотах в Гедабекском районе, говорится в сообщении.

Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", Газахский, Товузский и Гедабекский районы Азербайджана граничат с Тавушской областью на северо-востоке Армении.

Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с контролирующихся властями Нагорного Карабаха территорий, следует из сообщения Минобороны.

Военные ведомства Армении и Нагорного Карабаха по состоянию на 09.50 мск сегодня не прокомментировали на своих сайтах это заявление.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны заявили о перемирии, которое, однако, не остановило их противостояния, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Материалы о происходящих событиях в зоне карабахского конфликта публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война".