22 февраля 2020, 19:10
Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Азербайджане
Подземный толчок зафиксирован сегодня в 19 километрах от азербайджанского села Мугань. Информации о жертвах и разрушениях нет.
По данным сейсмологов, землетрясение произошло сегодня в 08.22 по местному времени (07.22 мск) в Аджикабульском районе Азербайджана.
Эпицентр землетрясения находился в 19 километрах от села Мугань и 44 километрах от города Шемаха на глубине 20 км, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.
Информации о жертвах или разрушениях, вызванных землетрясением, на сайте МЧС Азербайджана, по данным на 19.00 мск, нет.
"Кавказский узел" ранее писал о землетрясении 17 февраля в центральной части Азербайджана. Подземные толчки магнитудой 3,9 были зафиксированы в Шамахинском районе. Информации о жертвах и разрушениях тогда также не было.
"Азербайджан эвакуировал своих граждан из зоны землетрясения в Турции", "Извержение грязевого вулкана произошло в Азербайджане", "Азербайджанские власти отчитались о восстановлении домов после землетрясения".
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