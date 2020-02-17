Землетрясение произошло в центральной части Азербайджана

17 февраля 2020, 04:01

Подземные толчки магнитудой 3,9 зафиксированы в Шамахинском районе.

Землетрясение зафиксировано в 32 километрах к юго-западу от станции "Гобустан" во второй половине дня 16 февраля.

Сейсмособытие зарегистрировано в 20 километрах от Мугана и в 41 километре от райцентра Шамахи в географической точке с координатами 40.27 градуса северной широты и 48.74 градуса восточной долготы. Эпицентр располагался на глубине четырех километров, говорится в сообщении на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", данная географическая точка находится в Шамахинском районе. Ближайший населенный пункт село Падар расположено в 17 километрах от эпицентра.

Каких-либо сообщений о жертвах или разрушениях, вызванных землетрясением, на сайте МЧС Азербайджана, по данным на 04.00 мск сегодня, 17 февраля, нет.