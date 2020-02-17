Сейсмографы. Фото: Ivtorov https://ru.wikipedia.org/

17 февраля 2020, 04:01

Землетрясение произошло в центральной части Азербайджана

Подземные толчки магнитудой 3,9 зафиксированы в Шамахинском районе.

Землетрясение зафиксировано в 32 километрах к юго-западу от станции "Гобустан" во второй половине дня 16 февраля.

Сейсмособытие зарегистрировано в 20 километрах от Мугана и в 41 километре от райцентра Шамахи в географической точке с координатами 40.27 градуса северной широты и 48.74 градуса восточной долготы. Эпицентр располагался на глубине четырех километров, говорится в сообщении на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", данная географическая точка находится в Шамахинском районе. Ближайший населенный пункт село Падар расположено в 17 километрах от эпицентра.

Каких-либо сообщений о жертвах или разрушениях, вызванных землетрясением, на сайте МЧС Азербайджана, по данным на 04.00 мск сегодня, 17 февраля, нет.

"Кавказский узел" также писал о двух землетрясениях за сутки в Азербайджане в августе 2019 года. Подземные толчки магнитудой 4,9 и 4 были зарегистрированы в Загатальском районе Азербайджана. Информации о пострадавших также не было.

Примечание:

"Азербайджан эвакуировал своих граждан из зоны землетрясения в Турции", "Извержение грязевого вулкана произошло в Азербайджане", "Азербайджанские власти отчитались о восстановлении домов после землетрясения".

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