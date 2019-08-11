Сейсмограф. Фото © flickr.com / Matt Katzenberger

11 августа 2019, 23:54

Второе за сутки землетрясение произошло на северо-западе Азербайджана

Подземный толчок силой в 4 балла зарегистрирован сегодня в Загатальском районе Азербайджана. Информации о пострадавших нет.

Как писал "Кавказский узел", землетрясение магнитудой 4,9 произошло в 11.35 (10.35 мск) 10 августа на северо-западе Азербайджана в Загатальском районе. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало. 

Второе за сутки землетрясение произошло в 07.29 по местному времени (06.29 мск) в 16 километрах к юго-западу от Загатальской станции на территории Загатальского района. Землетрясение в эпицентре ощущалось силой в 4 балла, в прилегающих районах - в 3-4 балла. В связи с ЧП созвана комиссия по чрезвычайным ситуациям, пишет со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Академии наук Азербайджана "Sputnik-Азербайджан".

Примечание:

"Землетрясение магнитудой 3 произошло в Тбилиси", "Жители Дагестана не ощутили подземных толчков", "Извержение грязевого вулкана произошло в Азербайджане".

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