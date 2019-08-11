11 августа 2019, 23:54
Второе за сутки землетрясение произошло на северо-западе Азербайджана
Подземный толчок силой в 4 балла зарегистрирован сегодня в Загатальском районе Азербайджана. Информации о пострадавших нет.
Как писал "Кавказский узел", землетрясение магнитудой 4,9 произошло в 11.35 (10.35 мск) 10 августа на северо-западе Азербайджана в Загатальском районе. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.
Второе за сутки землетрясение произошло в 07.29 по местному времени (06.29 мск) в 16 километрах к юго-западу от Загатальской станции на территории Загатальского района. Землетрясение в эпицентре ощущалось силой в 4 балла, в прилегающих районах - в 3-4 балла. В связи с ЧП созвана комиссия по чрезвычайным ситуациям, пишет со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Академии наук Азербайджана "Sputnik-Азербайджан".
"Землетрясение магнитудой 3 произошло в Тбилиси", "Жители Дагестана не ощутили подземных толчков", "Извержение грязевого вулкана произошло в Азербайджане".
12 августа 2019, 13:05
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Офицер полиции объявлен на Кубани в розыск по делу о взятке
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Жители Чечни рассказали о росте цен на жертвенный скот
Первый день праздника Курбан-байрам прошел в Чечне на фоне повышения цен на жертвенных животных. Массовые продажи скота для жертвоприношения начались лишь 11 августа, что привело к очередям на скотобойнях, рассказали местные жители.
12 августа 2019, 11:54
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Федерация бокса отказалась допустить Емельяненко на турнир в Анапе
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко сообщил, что Федерация бокса России не допустила его на соревнования в Анапе. Причиной отказа стало отсутствие спортивного звания, пояснил боец. Пользователи Instagram уточнили правила участия в любительском боксе.
12 августа 2019, 10:55
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Один человек стал жертвой вооруженного конфликта на Северной Кавказе с 5 по 11 августа
В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе за неделю с 5 по 11 августа 2019 года погиб как минимум один человек, информации о раненых не поступало. Таковы итоги подсчетов "Кавказского узла", основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.
12 августа 2019, 10:09
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Сотрудник "Ахмат Арены" уволен после оскорблений арбитра на матче в Чечне
За оскорбление судьи по громкой связи во время матча между "Ахматом" и "Спартаком" уволен сотрудник грозненского стадиона "Ахмат Арена". Перед инцидентом на поле был замечен высокопоставленный чеченский чиновник, уточнили очевидцы.
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