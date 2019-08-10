На северо-западе Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 4,9

10 августа 2019, 23:29

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло сегодня на северо-западе Азербайджана в Загатальском районе. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Как сообщил Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, подземные толчки были зафиксированы в 11.35 (10.35 по мск) на территории Загатальского района в 17 км юго-западнее станции Загатала (расположена в 400 км северо-западнее Баку).

Магнитуда землетрясения, произошедшего на глубине 2 км, составила 4,9. В эпицентре сила подземных толчков составила 6 баллов. В окрестных районах ощущались толчки силой 5-3 баллов.

В городе Шеки, расположенном примерно в 50 км северо-восточнее эпицентра, население не почувствовало землетрясения, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" проживающий в соседнем с Загатальским Шекинском районе журналист и активист Мамед Садиг Фаталиев.

"Я узнал о землетрясении из Интернета. Сразу обзвонил знакомых в Загатале. Там местные жители сначала были напуганы, вышли на улицы, потому что 6-7 лет назад там были сильные землетрясения, вызвавшие разрушения. Но потом люди успокоились, вернулись домой. Разрушений нет. Как рассказали мне, кое-где в домах старой постройки возникли трещины", - рассказал Фаталиев.

Как сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в МЧС Азербайджана, в региональные структуры ведомства не поступало сведений о пострадавших и разрушениях.