Сейсмограф. Фото: Ivtorov https://ru.wikipedia.org/

10 августа 2019, 23:29

На северо-западе Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 4,9

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло сегодня на северо-западе Азербайджана в Загатальском районе. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало. 

Как сообщил Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, подземные толчки были зафиксированы в 11.35 (10.35 по мск) на территории Загатальского района в 17 км юго-западнее станции Загатала (расположена в 400 км северо-западнее Баку).

Магнитуда землетрясения, произошедшего на глубине 2 км, составила 4,9. В эпицентре сила подземных толчков составила 6 баллов. В окрестных районах ощущались толчки силой 5-3 баллов.

В городе Шеки, расположенном примерно в 50 км северо-восточнее эпицентра, население не почувствовало землетрясения, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" проживающий в соседнем с Загатальским Шекинском районе журналист и активист Мамед Садиг Фаталиев. 

"Я узнал о землетрясении из Интернета. Сразу обзвонил знакомых в Загатале. Там местные жители сначала были напуганы, вышли на улицы, потому что 6-7 лет назад там были сильные землетрясения, вызвавшие разрушения. Но потом люди успокоились, вернулись домой. Разрушений нет. Как рассказали мне, кое-где в домах старой постройки возникли трещины", - рассказал Фаталиев.

Как сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в МЧС Азербайджана, в региональные структуры ведомства не поступало сведений о пострадавших и разрушениях.

Примечание:

"Землетрясение магнитудой 3 произошло в Тбилиси", "Жители Дагестана не ощутили подземных толчков", "Извержение грязевого вулкана произошло в Азербайджане".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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