Уголовный кодекс. © Фото Елены Синеок, Юга.ру

21 февраля 2020, 14:17

Дело обвиняемого в махинациях на дагестанской таможне силовика передано в суд

Завершено расследование дела сотрудника дагестанского ГИБДД Абдулбасира Ошукова по обвинению в участии в преступной группе и неуплате 119 миллионов таможенных взносов при оформлении машин в России. Из-за болезни силовик не сможет отбывать наказание, сообщил сегодня Следком.

Как информировал "Кавказский узел", по данным Генпрокуратуры России, с 2012 по 2014 год в Дагестане действовала преступная группа из 14 человек, которая ввезла и поставила на учет в России 90 дорогих машин и автоприцепов, не  заплатив 119 миллионов рублей таможенных платежей. Среди фигурантов дела руководитель Махачкалинского таможенного поста и его первый заместитель, сотрудники МРЭО ГИБДД МВД по Дагестану и другие жители республики. Бывший инспектор таможенного поста обвинен в создании преступного сообщества, он заключил досудебное соглашение. Трое других обвиняемых были объявлены в международный розыск

Уголовное дело одного из обвиняемых - сотрудника МРЭО ГИБДД по Дагестану (дислокация в Каспийске) Абдулбасира Ошукова - было выделено в отдельное производство из-за его болезни, в связи с чем он не может отбывать наказание, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Следственного комитета России.

Поэтому расследование дела Ошукова было завершено и направлено в суд "для рассмотрения вопроса о применении мер медицинского характера", отмечается в сообщении. Силовик обвиняется по статьям об уклонении от уплаты таможенных платежей, участии в преступном и злоупотреблении должностными полномочиями (ч.4 ст.194, ч.3 ст.210 и ч.1 ст.285 УК России). Максимальная санкция по данным статьям предусматривает 12, 20 лет и 4 года заключения соответственно.

Уголовное дело в отношении организатора и руководителя преступного сообщества Ахмета Онжолова в настоящее время рассматривается по существу в суде, отмечают в ведомстве.

Бывший сотрудник таможни Ахмед Онжолов оказался единственным фигурантом дела, признавшим вину. Остальные обвиняемые вину отрицают и, по словам своих адвокатов, настаивают, что не были посвящены в детали преступной схемы.

Трое участников преступного сообщества продолжают оставаться в международном розыске. В отношении еще восьми участников преступного сообщества следственные действия завершены, обвиняемые и их защитники знакомятся с материалами уголовного дела, говорится в сообщении.

Примечание:

"Сотрудник дагестанской таможни заподозрен в мошенничестве", "Задержан замглавы дагестанской таможни",  "Дагестанский таможенник заподозрен в присвоении 300 тысяч рублей".

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