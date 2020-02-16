Понятые по делу Кочесоко отправлены на психиатрическую экспертизу

16 февраля 2020, 23:07

Оба понятых, которые присутствовали при изъятии наркотиков у черкесского активиста Мартина Кочесоко, имели проблемы с психикой, сообщил адвокат активиста.

Как писал "Кавказский узел", в конце ноября 2019 года городской суд Черкесска оправдал пятерых жителей Карачаево-Черкесии, которые участвовали в акции солидарности с Мартином Кочесоко 16 июня и сделали коллективное фото в его поддержку. Суд не нашел состава правонарушения в их действиях.

Кочесоко был задержан 7 июня 2019 года в Нальчике. 13 июня МВД объявило, что он признал вину в приобретении и хранении наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ). Сам активист заявил, что наркотики ему были подброшены, а причиной преследования является его общественная деятельность. 23 августа Верховный суд Кабардино-Балкарии отпустил Кочесоко под подписку о невыезде, но активист отказался давать ее, согласившись только на явку по вызову следователя. 10 октября стало известно, что дело Кочесоко возвращено на доследование.

Понятых по делу Мартина Кочесоко состоят на учете в республиканском психоневрологическом диспансере, сообщил адвокат активиста.

По данным защитника главы общественной организации "Хабзэ" в Кабардино-Балкарии, один из них был ранее судим за хранение наркотиков, сообщили сегодня "Кавказ.Реалии".

Как сообщалось ранее, защита Мартина Кочесоко считает подозрительным то, что понятыми стали двое безработных жителей Нальчика, которые и раньше привлекались в этом качестве по подобным делам. Сам активист назвал понятых "штатными". По его словам, они были привезены за четыре часа до задержания.

На "Кавказском узле" опубликована биография Мартина Кочесоко. Новости о случаях преследования активистов в регионах юга России и Южного Кавказа собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".