Черкесский суд прекратил дела против участников акции в поддержку Кочесоко

27 ноября 2019, 20:38

Городской суд Черкесска не нашел состава правонарушения в действиях активистов, задержанных в июне 2019 года после фотографии с листовками в поддержку Мартина Кочесоко.

Как писал "Кавказский узел", 16 июня несколько жителей Карачаево-Черкесии провели на площади Ленина перед зданием Дома правительства в Черкесске акцию в поддержку Мартина Кочесоко, задержанного в Кабардино-Балкарии по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Все участники акции держали листы бумаги с надписями "Я/мы – Мартин Кочесоко". 18 июня трое из них - Марина Физикова, Аслан Псеунов и Зураб Псеунов были задержаны и обвинены в нарушении правил митинга (ст.20.2 КоАП России).

Кочесоко обвиняют в незаконном приобретении и хранении наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ). Сам активист заявил, что наркотики ему были подброшены, а причиной преследования является его общественная деятельность. 10 октября стало известно, что дело Кочесоко возвращено на доследование.

Черкесский городской суд оправдал всех пятерых жителей Карачаево-Черкесии, которые участвовали в акции в поддержку Мартина Кочесоко 16 июня и сделали коллективное фото в его поддержку. Как рассказала участница акции Зулета Псеунова, активистов обвиняли по статье 20.2 пункт 6.1 КоАП (участие в несанкционированном собрании, мешающее функционированию объектов инфраструктуры)

"Нас оправдали за отсутствием состава, подходящего под эту статью. Другие пункты не подходят под наши действия, хотя и эта более приближенная", - цитирует сегодня ее слова издание "Кавказ.Реалии".

Зулета Псеунова - жена Аслана Псеунова, она была задержана вместе с ним 18 июня, через два дня после акции. В тот же день была задержана еще одна участница акции Марина Физикова, отмечает "Медиазона".

Из информации на сайте Черкесского горсуда следует, что административные дела Зулеты и Аслана Псеуновых суд в июне и августе отказался рассматривать и возвращал в полицию на доработку.