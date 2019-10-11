Прокуратура отказалась утверждать обвинение против Мартина Кочесоко

11 октября 2019, 05:39

Дело черкесского активиста, обвиненного в хранении наркотиков, возвращено на доследование.

Как сообщал "Кавказский узел", силовики 7 июня в Нальчике задержали руководителя черкесской общественной организации "Хабзэ" Мартина Кочесоко (в СМИ его фамилия упоминается также как Кочесоков). Ему было предъявлено обвинение в хранении марихуаны. Сам активист утверждает, что наркотики подбросили силовики, которые заставили его оговорить себя, а его защита заявила о фальсификации доказательств о хранении марихуаны. 23 августа Верховный суд Кабардино-Балкарии отменил домашний арест Кочесоко, активист отпущен под подписку о невыезде. При этом Кочесоко отказался давать подписку, согласившись только на явку по вызову следователя. Он также потребовал возбудить дело против задержавших его силовиков.

Прокуратура Кабардино-Балкарии отказалась утвердить обвинительное заключение по делу руководителя черкесской общественной организации «Хабзэ», сопредседателя Демократического конгресса народов России, Мартина Кочесоко, со ссылкой на адвоката активиста Тимура Хутова сообщает вечером 10 октября Business FM.

«По нашим данным, прокуратура не утвердила обвинительное заключение и вернула дело на доследование в Следственный отдел полиции по Лескенскому району КБР», - приводит издание слова адвоката.

По информации Тимура Хутова, причиной возврата дела на доследование стало то, что следствие не дало процессуальную оценку показаниям свидетелей защиты, а ряд ходатайств адвокатов был отклонен немотивированно.

Официального подтверждения этой информации пока не поступало. На сайте прокуратуры Кабардино-Балкарии по данным на 5.28 мск 11 октября данных о возвращении дела Кочесоко в полицию нет.

Напомним, что дело Кочесоко приобрело большой резонанс. При этом сам Кочесоко "не сломлен преследованием и давлением на него и намерен продолжать заниматься общественной деятельностью", прокомментировал ранее "Кавказскому узлу" преследование активиста руководитель правозащитного центра Кабардино-Балкарии Валерий Хатажуков.

Уголовные дела активистов, обвиненных в хранении наркотических средств, не влияют на их репутацию, особенно на фоне заявлений о подброшенных запрещенных веществах, прокомментировали дело Кочесоко опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Напомним также, что по вмененной активисту статье (незаконное приобретение и хранение наркотиков в крупном размере, ч. 2 ст. 228 УК РФ), ему грозит от трех до десяти лет лишения свободы.

Автомобиль Кочесоко сотрудники силовых структур остановили 7 июня 2019 года в безлюдном месте на федеральной трассе «Кавказ». Как следует из материалов дела, в кармане брюк Кочесоко было найдено 4,7 грамма марихуаны (в высушенном виде), а под сиденьем в автомобиле — пакет с 263,4 грамма марихуаны.

Схема подброса наркотиков применяется силовиками из-за ее простоты и эффективности, констатировали ранее опрошенные "Кавказским узлом" эксперты. Бороться с подбросом наркотиков необходимо через адвоката, заявил полковник МВД в отставке Евгений Черноусов. "При задержании ни в коем случае нельзя давать показания. Нужно отказываться от подписания документов. Сразу же надо вызвать адвоката, который будет фиксировать все нарушения", - посоветовал он.

На "Кавказском узле" опубликована биография Мартина Кочесоко. Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Преследование активистов".