Правозащитники назвали бессмысленным уголовное преследование Кочесоко

29 сентября 2019, 14:31

Уголовные дела активистов, обвиненных в хранении наркотиков, не влияют на их репутацию, особенно на фоне заявлений о подброшенных запрещенных веществах, прокомментировали дело Мартина Кочесоко опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", руководитель черкесской общественной организации "Хабзэ" Мартин Кочесоко был задержан 7 июня в Нальчике и обвинен в хранении марихуаны. Сам активист утверждает, что наркотики подбросили силовики, которые заставили его оговорить себя, а его защита заявила о фальсификации доказательств. о хранении марихуаны.

23 августа Верховный суд Кабардино-Балкарии отменил домашний арест Кочесоко, активист отпущен под подписку о невыезде. При этом Кочесоко отказался давать подписку, согласившись только на явку по вызову следователя. Он также потребовал возбудить дело против задержаивших его силовиков.

Адвокат разъяснил право Кочесоко на отказ от подписки о невыезде

Мартин Кочесоко добровольно дал обязательство являться по вызовам следователя и с тех пор ни разу его не нарушил, сообщил 27 сентября адвокат, управляющий партнёр юридического бюро «U&Partners» Андрей Андреев, представляющий интересы Кочесоко.

По его словам, поскольку Кочесоко подписку о невыезде не дал, то без его согласия эта мера пресечения на досудебном производстве не может считаться избранной. Право отказа от подписки о невыезде и добровольном обязательстве являться по вызовам следователя, обвиняемому дают так называемые "Токийские правила", уточнил адвокат.

"Часть 4 ст. 15 Конституции РФ устанавливает, что общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью её правовой системы. Такого рода принципы и нормы закрепляют «Минимальные стандартные правила ООН в отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила)», принятые резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 14 декабря 1990 года. На обязательность учета при осуществлении правосудия «Токийских правил» указал Президиум Верховного Суда РФ, утвердив своим постановлением от 27 февраля 2008 года "Обзор нормативных актов и судебной практики", в котором «Токийские правила» были включены в перечень «документов, содержащих общепризнанные принципы и нормы международного права в сфере обеспечения прав человека на свободу и личную неприкосновенность»", - пояснил адвокат.

Один из пунктов «Токийских правил» предусматривает, что «не связанные с тюремным заключением меры, которые накладывают какое-либо обязательство на правонарушителя и которые применяются до формального разбирательства или суда или вместо них, требуют согласия правонарушителя», подчеркнул юрист. "Данный международно-правовой акт именует «правонарушителями» всех лиц, в отношении которых осуществляется судебное преследование, независимо от того, являются ли они подозреваемыми, обвиняемыми или осужденными", - пояснил Андрей Андреев.

При этом Уголовно-процессуальный кодекс РФ устанавливает единые основания для избрания всех мер пресечения, уточнил юрист. "При их отсутствии вместо меры пресечения отбирается обязательство о явке. Кочесоко отказался дать подписку о невыезде, поскольку необходимость её избрания следователь [...] мотивировал тем, что обвиняемый может скрыться от следствия и суда. Одновременно Кочесоко добровольно дал обязательство о явке по вызовам следствия, и с тех пор ни разу его не нарушил", - объяснил адвокат ситуацию с отказом Кочесоко.

По словам адвоката, следствие по делу Кочесоко завершено. "Ознакомившись с материалами уголовного дела, я как адвокат Мартина с удивлением обнаружил, что вместо поиска доказательств [...] искусственно создают доказательства вины моего подзащитного. Так, к материалам уголовного дела приобщены видеозапись его объяснений, где он признается в содеянном, и файлы прослушивания телефонных переговоров. Однако доказательствами вины человека могут служить данные, полученные до его задержания: аудио- или видеодокументы его противоправной деятельности, на основании которых этот гражданин был задержан. В уголовном деле против Кочесоко таких доказательств нет. Все файлы [...] добыты не по итогам профессиональных оперативно-розыскных мероприятий", - высказал свое мнение представитель Кочесоко.

Присутствующие в деле аудио- и видеозаписи свидетельствуют о нарушении права Кочесоко на защиту, подчеркнул юрист. "В соответствии со ст. 48 Конституции и ст. 16, 49, 51 УПК РФ, Кочесоко при его опросе обязаны были предоставить адвоката, однако видеозапись подтверждает, этого сделано не было", - пояснил Андрей Андреев.

Кабардино-Балкарский региональный правозащитный центр следит за ситуацией с преследованием Мартина Кочесоко и "держит связь с адвокатами", сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник центра Заур Шокуев.

Дела о хранении наркотиков не влияют на репутацию активистов

Мартин Кочесоко «не сломлен преследованием и давлением на него и намерен продолжать заниматься общественной деятельностью», уточнил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель правозащитного центра Валерий Хатажуков. По его мнению, дело Кочесоко "разваливается", поэтому возник вопрос о новом уголовном деле Кочесоко.

Дело Кочесоко о хранении наркотиков разваливается, и силовики пытаются надавить на участников произошедшего в 2018 году противостояния в Кенделене, чтобы те оговорили его, предположили ранее правозащитники.

"Пытаются их (участников столкновений в Кенделене) заставлять давать показания против Мартина Кочесоко, что он призывал к крайним действиям в Кенделене... К нам обращаются [участники столкновений в Кенделене], многие из них действительно боятся, им реально угрожают", - сообщил Хатажуков.

Подброс наркотиков – один из способов борьбы с инакомыслием, считает руководитель Правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов. "Наркотики подбрасывают, но не только по политическим мотивам, это очень распространенный способ устранения [...] людей, шантажа бизнесменов, и заодно это используется и в политических целях", - сказал корреспонденту «Кавказского узла» Олег Орлов.

В Чечне по обвинениям в хранении наркотиков были осуждены глава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев, корреспондент "Кавказского узла" Жалауди Гериев и глава представительства ПЦ "Мемориал" Оюб Титиев. Они также утверждали, что наркотики им были подброшены. О том, как развивались эти события, можно прочитать в материалах "Кавказского узла" "Дело Руслана Кутаева: хронология и подробности", "Главное о деле Гериева: от похищения до обжалования" и "Главное о деле Оюба Титиева".

Однако в дальнейшем судимости по этим статьям не ухудшают репутацию активистов, подчеркнул Олег Орлов. «Когда общество понимает, что речь идет о подбросе, это никак не влияет [на репутацию]. Знаю, когда после отсидки люди особенно не занимались общественной деятельностью, а знаю, что было и наоборот. Это все зависит от человека», - сказал правозащитник.

Фабрикация в отношении активистов дел о хранении наркотиков - неэффективный способ борьбы с инакомыслием, согласна руководитель Комитета «Гражданское содействием» Светлана Ганнушкина. "Когда в Москве в начале второй чеченской войны подбрасывали наркотики и оружие чеченцам, мир не слишком доверял утверждениям [правозащитников], что это фальсификация. Но когда так стали расправляться с людьми, имеющими определенную репутацию, все стало очевидным. Это люди, имеющие голос, который мир готов слушать и слышать", - сказала Ганнушкина корреспонденту «Кавказского узла».

Напомним, что 66% опрошенных в июле "Левада-центром" сочли обычной российской практикой подбрасывание наркотиков и фальсификацию уголовных дел. 18% респондентов считают, что такие случаи "редки и носят единичный характер", еще 16% затруднились ответить.

Схема подброса наркотиков востребована у силовиков из-за ее простоты и эффективности, констатировали ранее опрошенные "Кавказским узлом" эксперты. Бороться с подбросом наркотиков необходимо через адвоката, пояснил полковник МВД в отставке Евгений Черноусов. "При задержании ни в коем случае нельзя давать показания. Нужно отказываться от подписания документов. Сразу же надо вызвать адвоката, который будет фиксировать все нарушения", - посоветовал он.

На "Кавказском узле" размещена биография Мартина Кочесоко. Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".