Две трети россиян назвали обыденностью фабрикацию дел о наркотиках

09 июля 2019, 14:16

Лишь 18% респондентов считают фальсификацию дел о хранении наркотиков редкими случаями, озвучил сегодня "Левада-центр" результаты опроса, проведенного после уголовного преследования Ивана Голунова и активистов из республик Северного Кавказа.

Как писал "Кавказский узел", журналист "Медузы" Иван Голунов был задержан 6 июня в Москве по делу о торговле наркотиками. 11 июня, после многочисленных акций протеста, в том числе в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Астрахани, Волгограде и Махачкале, МВД заявило, что доказательств вины Голунова не найдено, и дело решено закрыть. Некоторые журналистские расследования Голунова связаны с регионами Кавказа и юга России: он публиковал материалы об активах окружения Рамзана Кадырова и монополизации рынка похоронных услуг в Волгограде.

Подбрасывание наркотиков и фальсификацию уголовных дел сочли обычной российской практикой 66% опрошенных "Левада-центром". 18% опрошенных считают, что такие случаи "редки и носят единичный характер", еще 16% затруднились ответить, следует из результатов опроса, опубликованных сегодня на сайте "Левада-центра".

Число респондентов, которые назвали низкими свои шансы самостоятельно справиться с подобной ситуацией, выросло с 36% в марте 2014 года до 52% в июне 2019 года. Количество опрошенных, которые оценили свои шансы как высокие, напротив, снизилось за этот период с 14% до 9%.

Опрос 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше проводился с 27 июня по 4 июля по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения в 137 населенных пунктах 50 регионов страны. В 2014 году эти вопросы задавались респондентам в рамках исследования, выполненного для фонда "Общественный вердикт", уточнил "Левада-центр".

Схема подброса наркотиков востребована у силовиков из-за простоты и эффективности, констатировали ранее опрошенные "Кавказским узлом" эксперты. Бороться с подбросом наркотиков необходимо через адвоката, пояснил полковник МВД в отставке Евгений Черноусов. "При задержании ни в коем случае нельзя давать показания. Нужно отказываться от подписания документов. Сразу же надо вызвать адвоката, который будет фиксировать все нарушения", - посоветовал он.

"Кавказский узел" публикует новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа на тематической странице "Преследование активистов".