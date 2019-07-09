Сотрудники полиции задерживают участника акции в поддержку Ивана Голунова. Москва, июнь 2019 года. REUTERS/Shamil Zhumatov

09 июля 2019, 14:16

Две трети россиян назвали обыденностью фабрикацию дел о наркотиках

Лишь 18% респондентов считают фальсификацию дел о хранении наркотиков редкими случаями, озвучил сегодня "Левада-центр" результаты опроса, проведенного после уголовного преследования Ивана Голунова и активистов из республик Северного Кавказа.

Как писал "Кавказский узел", журналист "Медузы" Иван Голунов был задержан 6 июня в Москве по делу о торговле наркотиками. 11 июня, после многочисленных акций протеста, в том числе в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Астрахани, Волгограде и Махачкале, МВД заявило, что доказательств вины Голунова не найдено, и дело решено закрыть. Некоторые журналистские расследования Голунова связаны с регионами Кавказа и юга России: он публиковал материалы об активах окружения Рамзана Кадырова и монополизации рынка похоронных услуг в Волгограде.

7 июня в Нальчике по подозрению в хранении наркотиков был задержан руководитель общественной организации "Хабзэ" Мартин Кочесоко. Активист утверждает, что наркотики ему подбросили. В Чечне по аналогичным обвинениям были осуждены глава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев, корреспондент "Кавказского узла" Жалауди Гериев и глава представительства ПЦ "Мемориал" Оюб Титиев. Они также утверждали, что наркотики им были подброшены. О том, как развивались эти события, можно прочитать в материалах "Кавказского узла" "Дело Руслана Кутаева: хронология и подробности", "Главное о деле Гериева: от похищения до обжалования" и "Главное о деле Оюба Титиева".

Подбрасывание наркотиков и фальсификацию уголовных дел сочли обычной российской практикой 66% опрошенных "Левада-центром". 18% опрошенных считают, что такие случаи "редки и носят единичный характер", еще 16% затруднились ответить, следует из результатов опроса, опубликованных сегодня на сайте "Левада-центра".

Число респондентов, которые назвали низкими свои шансы самостоятельно справиться с подобной ситуацией, выросло с 36% в марте 2014 года до 52% в июне 2019 года. Количество опрошенных, которые оценили свои шансы как высокие, напротив, снизилось за этот период с 14% до 9%.

Опрос 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше проводился с 27 июня по 4 июля по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения в 137 населенных пунктах 50 регионов страны. В 2014 году эти вопросы задавались респондентам в рамках исследования, выполненного для фонда "Общественный вердикт", уточнил "Левада-центр".

Схема подброса наркотиков востребована у силовиков из-за простоты и эффективности, констатировали ранее опрошенные "Кавказским узлом" эксперты. Бороться с подбросом наркотиков необходимо через адвоката, пояснил полковник МВД в отставке Евгений Черноусов. "При задержании ни в коем случае нельзя давать показания. Нужно отказываться от подписания  документов. Сразу же надо вызвать адвоката, который будет фиксировать все нарушения", - посоветовал он.

"Кавказский узел" публикует новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Митинг в поддержку политзаключенных в Москве собрал почти четыре тысячи участников", "Представитель ОНК рассказал о встрече с Кочесоко в нальчикском СИЗО", "Организатор акции в поддержку Голунова задержан в Махачкале".

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