Гуковские шахтеры попросили Мишустина закрыть вопрос выплаты долгов

15 февраля 2020, 18:05

Бывшие сотрудники "Кингкоула" на пикете написали письмо новому премьер-министру России, в котором пожаловались на невыплату долгов. По данным горняков, им должны 96 миллионов рублей, большая часть из которых – компенсационные выплаты. Средства от продажи подземных выработок направляются на выплаты налогов и в пенсионный фонд по решению суда, пояснил конкурсный управляющий.

Как писал "Кавказский узел", бывшие сотрудники "Кингкоула" три года регулярно проводят пикеты, требуя выплаты задолженности по зарплате, пайковому углю и компенсациям. На встрече с горняками 16 января конкурсный управляющий "Замчаловского антрацита" заявил о прекращении выплат по компенсациям. На пикете 18 февраля шахтеры написали жалобу в прокуратуру, что конкурсный управляющий не предоставляет им информацию.

После продажи части подземных выработок "Замчаловского антрацита" в ноябре 2019 года шахтерам было обещано, что задолженность по зарплате будет погашена до конца года. На пикете 15 декабря координатор протеста шахтеров сообщила, что задолженность по зарплате перед бывшими работниками "Кингкоула" погашена, но не решен вопрос о компенсационных выплатах.

Шахтеры написали жалобу Мишустину

Сегодня в Гуково возле ДК шахты "Ростовская" прошёл очередной пикет бывших работников компании "Кингкоул". Участие в нем приняли 26 человек, сообщил присутствовавший на мероприятии корреспондент "Кавказского узла".



После последнего пикета никто из шахтеров ничего не получил, сообщила член инициативной группы Татьяна Авачёва. "Люди на этой неделе ждали выплаты от конкурсного ООО «Замчаловский антрацит» за апрель 2015 года, это реестровая задолженность - 137 тысяч рублей, конкурсный обещал разделить на несколько человек, но пока не разделил, люди ничего не получили", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" Татьяна Авачёва.

По ее словам, общая задолженность перед горняками составляет 96 миллионов рублей. "Это 10 миллионов - чистая заработная плата работникам сервисных предприятий, и 86 миллионов - это компенсация за несвоевременно выплаченную заработную плату, компенсация за простой по вине работодателя за 2015 год, компенсация за неполученный пайковый уголь за 2014 - 2016 годы, а также выплаты при выходе на пенсию, за каждый отработанный год в угольной промышленности, за потерю трудоспособности. Прокуратура и правительство Ростовской области признаёт это, есть решение судов на эту сумму, в прокуратуре есть все данные по всем компенсациям, есть они и в правительстве области, и у конкурсных управляющих", - пояснила Татьяна Авачёва.

Сегодня на пикете шахтёры написали письмо на имя нового главы правительства России Михаила Мишустина. "Мы написали, чтобы привлекли к ответственности не бывших директоров Пожидаева и Рыбакова, а чтобы занялись Гуцериевым (по данным КПРФ, российскому бизнесмену Михаилу Гуцериеву принадлежала большая часть акций компании "Кингкоул" – прим. "Кавказского узла"). Мы знаем, что именно он является скрытым собственником шахт, пускай он выплатит нам все долги. Все, кто был на пикете, поставили свои подписи под данным обращением, которое мы отправим в понедельник, 17 февраля", - рассказала Татьяна Авачёва.

Также на пикете горняки написали еще одну жалобу на имя на прокурора Гукова с требованием принять меры к конкурсному управляющими Юрию Пащенко. "Потому что он не предоставляет нам информацию, люди писали на его имя письменные запросы, прошло два месяца, а он так и не ответил", - сообщила Татьяна Авачёва.

Конкурсный управляющий пояснил, на что идут выплаты

Конкурсный управляющий Юрий Пащенко, с которым за несколько дней до пикета корреспонденту "Кавказского узла" удалось пообщаться по телефону, рассказал о своей работе.

"Я знаю о том, что шахтёры пишут на меня жалобы в прокуратуру. За то небольшое время, как я принял дела, я три раза встречался с горняками, приезжал к ним на пикет 1 февраля", - рассказал Юрий Пащенко.



По его словам, деньги от продажи подземных выработок на счёт поступили двумя траншами – 8,1 и 8 миллионов рублей. "Распределение денег происходит строго по закону о банкротстве. Около 7 миллионов пошло на погашение долгов перед шахтёрами по чистой заработной плате, зарплата перед людьми практически погашена. Не могу найти двух человек - им нужно заплатить: одному 10 тысяч рублей, другому – 25 тысяч, но связи с ними нет", - заявил Юрий Пащенко.

Он добавил, что ему хотелось бы, чтобы люди получили и компенсационные выплаты. "Но есть решение арбитражного суда, там сказано, что в приоритете выплата чистой заработной платы, а далее [выплаты] распределяются в порядке календарной задолженности. Это и выплаты в налоговую службу, налог на доходы физических лиц с зарплаты, которую они получили за май. Деньги лежат в банке, и когда я выясню, осталась ли какая задолженность перед горняками за май 2015 года (у меня такой информации, что кто-то не получил, нет, но, как говорится, а вдруг), так деньги сразу уйдут на погашение НДФЛ и в Пенсионный фонд", - рассказал Юрий Пащенко.

По его словам, 6,4 миллиона рублей были перечислены в Региональную корпорацию развития (РКР). "Это залоговые деньги, ранее Региональная корпорация развития из своих средств платила деньги горняком", - пояснил Юрий Пащенко.

Горняки пожаловались на материальное положение

Участники пикета пожаловались корреспонденту "Кавказского узла" на трудности, с которыми столкнулись, по их словам, из-за долгов "Кингкоула".

Акоп Бабаян заявил, что ему ещё должны около 350 тысяч рублей. "Из этого по зарплате мне должны 160 тысяч. Я работал в ООО "Спецуглестрой", это сервисное предприятие, которое обслуживало шахты, я работал прорабом. Сейчас живу на небольшую пенсию. Угля нет, не могу позволить его купить, собираю хожу дрова, температура в доме 10-12 градусов, сплю в тёплой одежде, часто болею", - пожаловался мужчина.

Все деньги от пенсии, которые он получает, уходят на продукты. "Одежду новую купить не могу. Не живу, а выживаю. Очень обидно, что ты никому не нужен", - говорит Акоп.

Василий Снытко рассказал, что на пикеты ходит регулярно. "Я уже не верю, что будут ещё какие-то выплаты, на нас махнули рукой. Мне должны только пайковой уголь, а вот сыну должны 350 тысяч рублей - это со всеми компенсациями. Живу сейчас один, получаю пенсию, её хватает только на продукты и на оплату коммунальных услуг. Одежду давно не покупаю, донашиваю старое, что осталось, иногда дети покупают", - рассказал мужчина.

Следующий пикет в Гуково пройдёт 22 февраля, рассказали организаторы акции.

Новости о протестах шахтеров в Ростовской области "Кавказский узел" публикует на странице "Ростовские шахтеры требуют зарплат".