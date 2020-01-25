Гуковские шахтеры написали жалобу на конкурсного управляющего

25 января 2020, 16:02

Новый конкурсный управляющий "Замчаловского антрацита" не предоставил шахтерам информацию об обращениях в суд по поводу выплаты задолженности, заявила представитель протестующих Татьяна Авачёва. Участники сегодняшнего пикета в Гуково подписали жалобу на управляющего в прокуратуру.

Как сообщал "Кавказский узел", бывшие сотрудники "Кингкоула" уже три года регулярно проводят пикеты, требуя выплаты задолженности по зарплате и пайковому углю. В январе раскритиковали работу нового конкурсного управляющего "Замчаловского антрацита" Юрия Пащенко, назначенного в декабре 2019 года.

Шахтеры недовольны решением конкурсного управляющего по выплатам

На сегодняшний пикет возле Дома культуры шахты "Ростовская" в Гуково вышли 25 бывших работников компании "Кингкоул". Дует пронизывающий ветер, поэтому многие не решились прийти на акцию, предположила член инициативной группы Татьяна Авачёва.

"Требования у нас остаются те же - выплатить 96 миллионов рублей. Это долги по заработной плате, компенсационные долги, социальные, на которые есть решение судов. Эти долги признают правительство Ростовской области и прокуратура", - сообщила корреспонденту "Кавказского узла" Авачёва.

По ее словам, конкурсный управляющий не захотел направить на погашение долгов перед шахтерами 1,6 миллиона рублей, которые остались от продажи имущества "Кингкоула". "Конкурсный мог бы эти деньги направить на погашение долгов за простой по вине работодателя за период с июня 2015 года до конца 2015 года - там долг немногим более миллиона рублей, на этот долг есть решение судов. Но он отказался и сказал, что отправит эти деньги в налоговую. Нам оба конкурсных заявили, что денег на выплаты больше нет. Из правительства области и прокуратуры нам сообщают, что наш вопрос по долгам на контроле, ищут благотворительный фонд, но на это мы уже не очень надеемся", - отметила член инициативной группы.

Протестующие решили пожаловаться в прокуратуру, что конкурсный управляющий не предоставляет им информацию. Под соответствующим заявлением сегодня подписались 20 участников пикета.

"В конце ноября [2019 года] была встреча в прокуратуре Гуково, куда пришли 40 человек. Мы написали заявления на конкурсных управляющих, и позже нам пришел ответ из прокуратуры, что все наши заявления новому конкурсному управляющему были переданы. С того момента прошло полтора месяца, конкурсный управляющий так и не ответил нам. Мы спрашивали, когда он выплатит все деньги, которые нам должны, и просили копию заявления, которую предыдущий конкурсный подавал в арбитражный суд. Нам нужно знать, на кого он подавал на компенсацию, с указанием фамилий и сумм. И ничего новый конкурсный нам так и не прислал, просто не стал отвечать на наши запросы", - рассказала Татьяна Авачёва.

Протестующие требуют выдать им уголь

Многие продолжают ходить на пикет в надежде на получение гуманитарного угля, обещанного властями, указала Авачёва. "Правительство молчит. Мы в заявлении в генеральную и гуковскую прокуратуру также написали о 100 тоннах угля, который нам обещали в правительстве области", - рассказала Татьяна Авачёва.

Участница акции протеста Раиса Жданова подтвердила, что ходит на пикеты из-за того, что остро нуждается в угле. "Мне печку нечем топить - хожу по округе, собираю разные доски, палки. Угля нет совсем", - пожаловалась она корреспонденту "Кавказского узла".

Протестующая сообщила, что сегодня подходила к представителю администрации, который присутствовал на пикете. "Он пообещал помочь с машиной, чтобы привезти мне уголь, если я его куплю или где-то найду. А самого угля они мне дать не могут: нужно, мол, идти в управление занятости населения, там мне могут помочь материально. Но я ходила к ним уже. Мне сказали: купите уголь, потом нужно собрать кучу справок, предоставить чек за покупку угля. Он сейчас стоит от восьми до десяти тысяч за тонну, мне нужно три тонны. И когда я уголь куплю, предоставлю все справки, они, возможно, мне выплатят потраченные мной на покупку угля деньги. Ну как же так, где я возьму 20-30 тысяч, чтобы купить этот уголь? Живу на пенсию, во всем приходится себе отказывать", - рассказала Раиса Жданова.

Она посетовала на "несправедливую жизнь". "Работала машинистом подъема [на шахте]. Мне денег не должны, только уголь нужен. До 2013 года я получала, у меня и чеки за 2014-2015 год на уголь есть, но его ж никто не дает", - возмутилась Жданова.

Михаил Хозяинков, проживающий в 11 километрах от Гуково, ездит на пикеты на велосипеде. "Я работал на шахте "Замчаловская", доставлял крепежные материалы. В угольной промышленности проработал 37 лет. Зарплату мне всю отдали. Остались должны по процентам, но в основном я на пикеты хожу из-за угля. Еще в 2019 году давали гуманитарный уголь - им сейчас и топлю печь. Но, конечно, его бы уже не осталось, если бы я еще в округе не собирал дрова. Лажу по терриконам, выбираю уголь. Живу один, пенсии внатяг хватает - она вся уходит на оплату коммуналки, покупку продуктов и лекарств. Больше ни на что денег не хватает, уголь не могу купить", - пожаловался Хозяинков корреспонденту "Кавказского узла".



Следующий пикет в Гуково должен состояться 1 февраля, заявление на его согласование организаторы планируют подать местным властям 27 января.

Новости о протестах шахтеров в Ростовской области "Кавказский узел" публикует на странице "Ростовские шахтеры требуют зарплат".