Гуковские шахтеры раскритиковали работу нового конкурсного управляющего

18 января 2020, 17:26

Конкурсный управляющий "Замчаловского антрацита" на встрече 16 января с бывшими сотрудниками "Кингкоула" заявил о прекращении выплат по компенсациям, сообщила на пикете в Гуково член инициативной группы горняков Татьяна Авачёва. Шахтеры рассказали, что их пенсий не хватает на жизнь, и заявили о продолжении акций протеста.

Как писал "Кавказский узел", 24 декабря бывшие работники "Кингкоула" провели две встречи по вопросам выплаты задолженности. В ходе одной из них они встретились с конкурсным управляющим "Замчаловского антрацита" Юрием Пащенко, который был назначен только 10 декабря. Вторая встреча прошла с заместителем министра промышленности и энергетики Ростовской области Андреем Савельевым. Шахтеры остались недовольны встречей и решили продолжить акции протеста. Последний раз пикет они проводили 28 декабря 2019 года.

Бывшие сотрудники "Кингкоула" регулярно проводят пикеты, требуя выплаты задолженности по зарплате и пайковому углю, в течение трех лет. Сумма долга перед шахтерами является спорной. На пикете 29 июля протестующие заявили, что требуют выплатить им 102 миллиона рублей, но правительство Ростовской области считает долг равным 14 миллионам. Прокуратура говорит о 86 миллионах рублей задолженности. Конкурсный управляющий, связавшийся с протестующими во время пикета в Гуково 16 ноября, сообщил о продаже части подземных выработок "Замчаловского антрацита". Это вселило в горняков надежду на получение полагающихся им выплат. 19 ноября шахтерам было обещано, что задолженность по зарплате будет погашена до конца года, 6 декабря начались выплаты. На пикете 15 декабря координатор протеста шахтеров сообщила, что задолженность по зарплате перед бывшими работниками "Кингкоула" погашена, но не решен вопрос о компенсационных выплатах.

Сегодня в Гуково возле ДК шахты "Ростовская" прошёл очередной пикет бывших работников компании "Кингкоул". Участие в нем приняли 40 человек, сообщил присутствовавший на мероприятии корреспондент "Кавказского узла". На сегодняшний пикет горняки пришли с плакатами «Шахтеры Гуково: десятки лет под землей и 2 года борьбы за свои права», «Губернатор! 2300 обманутых шахтеров приглашают Вас на встречу решить вопрос задолженности» и другими.

В начале пикета член инициативной группы Татьяна Авачёва рассказала собравшимся о встрече с конкурсным управляющим Юрием Пащенко, которая прошла 16 января. «Итог этой встречи грустный, нам больше ничего платить не будут», - сказала Авачёва собравшимся.

На это люди заявили, что нужно продолжать пикеты, пока им не заплатят все оставшиеся деньги.

«Пащенко заявил о том, что компенсацию мы не получим, больше выплат не будет. Единственно - могут получить 137 тысяч несколько человек, это реестровые выплаты, за апрель 2015 года. И получить могут выплаты от продажи незалогового имущества, за май 2015 года за простой, те, у кого есть решения судов, сказал на встречи конкурсный. Но дело в том, что таких людей, скорее всего, нет, потому что простой начался с июня 2015 года», - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Татьяна Авачёва.

По ее словам, конкурсный обещал выплату 1,6 миллиона рублей от оставшихся денег незалогового имущества в пенсионный фонд, в налоговую и Региональную корпорацию развития (РКР). Чистую зарплату получили все шахтёры, кроме одного человека, который сейчас на вахте, и у конкурсного нет его банковских реквизитов, куда перевести деньги. Ещё два человека не получили алименты, сообщила Татьяна Авачева.

«Люди будут и дальше ходить на пикеты, пока нам не заплатят оставшиеся 96 миллионов рублей. На следующем пикете мы примем решение, возможно, нужно будет обратиться в суд, нужно будет нанять адвокатов, будем обращаться за помощью к коммунистам. Через суд мы хотим восстановить пропущенные сроки исковой давности по решению арбитражного суда от 13 июня 2018 года, по которому мы пропустили сроки по компенсации, и нам было в ней отказано. Новый конкурсный сказал, что в этом нам помогать не будет. Он вообще, мы смотрим, не на нашей стороне. Продали подземные выработки на 16 миллионов, нам на погашение зарплаты пошло 6 миллионов, остальные деньги пошли в РКР и пенсионный. Мы просили его хотя бы часть пустить на компенсационные выплаты, он отказал», - пожаловалась Татьяна Авачёва.

Поэтому, по ее словам, кроме пикетов горняки планируют обращаться в суды. «И, кроме того, возможно, напишем заявление в суд на привлечение к ответственности бывшего конкурсного Романа Копца, который незаконно изъял компенсацию из расчётных листков, сведения о которой подавались в пенсионный фонд, в налоговую и прокуратуру», - рассказала Татьяна Авачева.

В числе участников сегодняшнего пикета был Василий Корнецов, который в угольной промышленности проработал 37 лет. Он высказался за продолжение пикетов. «Я начинал горным рабочим на шахте "Замчаловская" и оттуда же ушёл уже в должности начальника смены. Мне ещё должны по компенсациям, за потерю здоровья, это 108 тысяч рублей, есть решения суда. Я сдавал все документы бывшему конкурсному, он их потерял, теперь новому отправил, но он заявил, что ничего ещё не получал. Вот все крутят, мутят, и никакого результата нет. Всю жизнь отдал шахте, потерял здоровье, сейчас не живу, а выживаю, приходится на всём экономить. Хорошо хоть не нужно уголь покупать на зиму - провёл газ, но, правда, теперь плачу кредит ежемесячно, пришлось брать деньги в долг у банка, чтобы этот газ подключить», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" мужчина.

Другой участник пикета, бывший шахтёр Николай Дьяченко рассказал, что ему также приходится выплачивать кредит, который он брал, когда проводил в свой дом газ. «Работал я на шахте "Ростовская", потом перешёл на "Замчаловскую", всего проработал в угольной промышленности 36 лет. Мне ещё должны в общей сложности 270 тысяч. Эти деньги мне очень нужны, я отдал всю свою жизнь угольной промышленности, потерял здоровье, и сейчас эти деньги я бы потратил на лечение», - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Участница пикета Татьяна Горченко рассказала о том, что случайно узнала о том, что в ее пенсию не вошли 12 лет ее трудовой деятельности. Женщина объяснила, что работала помощником начальника участка по подземным работам, ее стаж работы в угольной промышленности, по ее подсчетам, составляет 32 года.

«В 2016 году закончила свою трудовую деятельность, всего общего стажа у меня 44 года. Я написала письмо в пенсионный фонд, попросила сделать мне расчёт по пенсии с учётом моего трудового стажа. Когда я получила письмо с ответом, то там оказалось, что свою трудовую деятельность я закончила в 2004 году, вместо 2016-го», - заявила корреспонденту "Кавказского узла" Татьяна Горченко. Она сообщила, что юрист помог ей составить заявление в ПФР, но на него ответа пока не было. «Пенсия у меня хорошая, но когда отдашь за коммуналку, купишь лекарства и продукты, то денег не остаётся, очень трудно жить», - пожаловалась она.

Следующий пикет в Гуково шахтёры планируют провести 25 января.

Новости о протестах шахтеров в Ростовской области "Кавказский узел" публикует на странице "Ростовские шахтеры требуют зарплат".